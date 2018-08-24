Почта Gmail запустила новую функцию управления электронными письмами

Google подготовила новшества для пользователей электронной почты / Reuters

Компания Google усовершенствовала функции переписки для пользователей электронной почты Gmail, где появится возможность удалить уже отправленные ранее письма.

"Вы можете отправить электронное письмо с использованием особого режима, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа. Отправитель может установить для письма дату, когда оно будет автоматически удалено, сроком от 1 дня до 5 лет, а также отозвать доступ к письму в любое время. При этом получатель письма не сможет переслать, скопировать, распечатать или загрузить содержащиеся в письме данные", - сказано в сообщении на сайте компании.

В Google подчеркивают, что новый режим безопасности не сможет полностью исключить копирование электронных писем. Получатель будет по-прежнему иметь возможность сфотографировать монитор компьютера с изображением текста письма, а также воспользоваться специальными программами, с помощью которых можно взламывать почту.

Отмечается, что функцией можно управлять из мобильного приложения, однако лишь в отношении пользователей, у которых настроен этот же сервис.

Напомним, уже в 2023 году Google может отказаться от дальнейшей разработки Android в пользу перспективной Fuchsia OS.