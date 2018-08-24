Почта Gmail запустила новую функцию управления электронными письмами

Пользователь получит больше конфиденциальности за счет "самоуничтожающихся" писем.
Компания Google усовершенствовала функции переписки для пользователей электронной почты Gmail, где появится возможность удалить уже отправленные ранее письма.
"Вы можете отправить электронное письмо с использованием особого режима, чтобы защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа. Отправитель может установить для письма дату, когда оно будет автоматически удалено, сроком от 1 дня до 5 лет, а также отозвать доступ к письму в любое время. При этом получатель письма не сможет переслать, скопировать, распечатать или загрузить содержащиеся в письме данные", - сказано в сообщении на сайте компании.
В Google подчеркивают, что новый режим безопасности не сможет полностью исключить копирование электронных писем. Получатель будет по-прежнему иметь возможность сфотографировать монитор компьютера с изображением текста письма, а также воспользоваться специальными программами, с помощью которых можно взламывать почту.
Отмечается, что функцией можно управлять из мобильного приложения, однако лишь в отношении пользователей, у которых настроен этот же сервис.
Напомним, уже в 2023 году Google может отказаться от дальнейшей разработки Android в пользу перспективной Fuchsia OS.