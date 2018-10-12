Замуж за официанта: чем запомнилась королевская свадьба внучки Елизаветы II

12 октября в Великобритании отмечается вторая королевская свадьба 2018 года: замуж вышла внучка королевы Елизаветы II 28-летняя принцесса Евгения. Она приходится второй дочерью принца Эндрю и герцогини Йоркской Сары.

Девятая претендентка в очереди на британский престол сочеталась браком с уже бывшим менеджером ночных клубов 32-летним Джеком Бруксбенком. В свое время он даже работал официантом.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"

Молодая пара познакомилась на горнолыжном курорте в Швейцарии еще в 2010 году. И вот сегодня они скрепили свои узы браком в том самом Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия, где перед этим состоялась свадьба принца Гарри с Меган Маркл. Привез принцессу к месту бракосочетания ее отец принц Эндрю.

По сообщениям британских СМИ, на королевской свадьбе побывало 850 гостей – как членов августейшей семьи, так и просто знаменитостей.

На видео видно, как во время церемонии у молодых случился небольшой конфуз: жених с трудом надел обручальное кольцо на палец невесте, принцессе даже пришлось ему помогать.

На вторую половину дня у молодых намечен обед у королевы Елизаветы II.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия.

Ранее были опубликованы официальные снимки со свадьбы Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня запечатлены в окружении близких.

Также в Сети появился эскиз свадебного платья Меган Маркл. Платье для королевского торжества сшил модный дом Givenchy.