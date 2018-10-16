Эксперты рассказали, какими вредными привычками сильнее всего страдают женщины

Женщина. Иллюстративное фото / Soulpost

Эксперты по вопросам красоты перечислили основные ошибки, совершаемые женщинами во время ухода за прической.

Соответствующее сообщение опубликовано в глянцевом издании L’officiel. Во-первых, бьюти-эксперты не рекомендуют мыть голову чаще, чем дважды или трижды в неделю. По словам технолога компании Matrix Варвары Помрих, каждодневное мытье волос крайне вредит их защитной липидной пленке.

Во-вторых, дамам категорически не стоит мыть голову горячей либо слишком холодной водой. "Оптимальная температура — 40-50 градусов", — объяснил ситуацию стилист салона "Beauty Spa by World Class Жуковка" Вадим Костромин. По его мнению, кондиционеры для прически стоит наносить, лишь пять-шесть сантиметров от корней волос.

Читайте такжеУченые выяснили, почему женщины перестают хотеть сексаТретья популярная дамская ошибка — использование очень большого количества пенок и лаков для волос. Бьюти-эксперта также советует начинать с минимального объема и постепенно добавлять средства для ухода лишь по мере необходимости.

Четвертая вредная дамская привычка — часто прикасаться к волосам в течение дня. Как считает Помрих, сальные железы на коже ладоней быстро пачкают прическу.

Пятая вредная привычка – категорический отказ от головных уборов при морозной погоде. Зимой кожа головы защищается от переохлаждения с помощью себума (вещество выделяемое, сальными железами − "Главред").

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, в чем женщины превосходят мужчин.