"Оставьте мужчину в покое": пост девушки о секретах семейной жизни взорвал сеть

Тая Найденко/Фейсбук

Одесская журналистка Тая Найденко опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пост о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной.

Запись в короткие сроки набрала бешеную популярность, взорвав сеть. Любопытно, что текст был написан еще в 2017 году, однако разошелся в сети только сейчас - на момент написания новости у поста уже пчоти 8 тысяч лайков и более трех тысяч репостов.

"Меня всё чаще (уже два раза) спрашивают, в чём секрет длительных отношений с мужчиной. Отвечу честно и прямо, как опытный мужчинозаводчик со стажем (14 лет без единой попытки побега со стороны мужчины). Секрет есть, он очень сложен, практически недоступен для постижения большинству женщин и почти всем мужчинам. Но я всё равно поделюсь", - пишет Найденко в своем Facebook.

"1. Как организовать с мужчиной общий быт? Оставьте мужчину в покое. Займитесь бытом. Он либо присоединится к вам - либо нет. В любом варианте есть свои плюсы. Если присоединился и помогает в быту, главное - не делайте резких движений, не издавайте громких звуков, не спугните. Вообще не суетитесь. Они этого не любят.

2. Как понять, что мужчина тебя любит?Оставьте мужчину в покое. На диване или на кухне, это не столь важно. Если через год-два мужчина не исчез - можете считать это достаточным основанием, чтобы заподозрить его в некоторой привязанности к вам.

3. Как точно понять, что вы с мужчиной готовы завести детей?Оставьте мужчину в покое. Это вообще не к нему. Вы точно готовы, если беременность длится уже больше полугода. Мужчина будет готов завести ребёнка, когда увидит ребёнка. Или не будет. В таком случае оставьте мужчину в покое.

4. Как завести общих друзей и знакомых?Оставьте мужчину в покое. Заведите друзей и знакомых, приводите их в дом и называйте общими. Избавьтесь от тех, кого мужчина особенно ненавидит, и он будет готов сотрудничать по поводу остальных.

5. Что делать, если чувства к мужчине остыли?Оставьте мужчину в покое. Мужчины не меняются, значит - проблема в вас. Возможно, у вас гормональный сбой или проблемы с психикой. Резкое повышение уровня интеллекта и осознанности бытия гораздо менее вероятно. Подогревайте чувства в течение нескольких месяцев, параллельно проходя медосмотр у специалистов. Если вы здоровы, но чувства не возвращаются, поменяйте мужчину на другого и сделайте вид, что так и было. Прошлого мужчину оставьте в покое.

6. Что делать, если вы с мужчиной перестали заниматься сексом?Тревожьтесь. Ни в коем случае не оставляйте его в покое. Возможно, он серьёзно болен или даже при смерти. Если выяснится, что мужчина тайно посещает любовницу, оставьте его в покое.

7. Как организовать весёлый общий досуг в течение долгих лет подряд?Оставьте его в покое. Серьёзно. Добейтесь, чтобы и он оставил вас в покое. Тогда, возможно, вы пересечётесь в онлайне сетевой игры или на премьере хорошего спектакля и будете приятно удивлены, когда выяснится, что собеседник не только разделяет ваши интересы, но и проживает с вами на одной жилплощади.

8. Что делать, если вы столкнулись с насилием со стороны мужчины?Оставьте меня в покое. Я не сталкивалась и не знаю. На входе в отношения в качестве фильтра я душевно рассказываю старую притчу о том, что у любого мудака есть шея и что рано или поздно мудак заснёт. Это пока не подводило.

9. Что делать, если на вас давит груз предыдущих неудачных отношений с мужчинами, из-за чего вы постоянно сомневаетесь, ревнуете, плачете и вообще порете чушь?Оставьте мужчин в покое. Есть множество женщин, которые ещё не пробовали или готовы рискнуть. Не собираетесь покупать - не толпитесь, не заслоняйте витрины.

10. Как понять, что вы действительно оставили мужчину в покое, а не манипулируйте/изображаете страдания/находитесь в состоянии бойкота/вызываете чувство вины?Вот тут и начинается непостижимо сложное...", - пишет Найденко.

Многие пользователи согласны с девушкой, а другие нещадно ее критикуют. "С 40 летним стажем, ПОДТВЕРЖДАЮ все пункты", "Как о скотине безмолвной", "Это все прекрасно. Одно не поняла - зачем вообще нужен мужчина, если его надо оставить в покое", "Надо же такую ересь написать", "Гениально!" - пишут пользователи, оценки которых диаметрально противоположны.

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