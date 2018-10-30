Как создать умопомрачительный образ на Хэллоуин: грим, костюм и лучшие идеи для праздника

Хэллоуин – когда и как отмечают / 1zoom.ru

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин. В 2018 году возможность напугать окружающих своим костюмом у всех желающих будет в ночь со среды на четверг.

"Главред" выяснил, как лучше всего подготовиться к празднику.

Грим на Хэллоуин

Главное косметическое средство при создании макияжа на Хэллоуин – это черная тушь для ресниц и черный лайнер. Именно они отвечают за самые "мрачные" детали – от паутины до "грязи". Также пригодится красная – "кровавая" – помада и глиттер, если желаете, чтобы образ на Хэллоуин был менее страшным, но более романтичным.

Чтобы получить шикарные "синяки" под глазами – стоит использовать темно-фиолетовые или черно-серые тени, смешав те предварительно с красными. Растушевывать их лучше смоченным в воде спонжем.

Для эффекта сильно потрескавшихся губ можно смешать помаду телесного цвета с фиолетовыми тенями. А искусственную кровь лучше всего делать из кремовой помады бордового цвета, смешав ту с прозрачным блеском для губ и жидким черным лайнером (только не переусердствуйте с количеством: добавляйте по чуть-чуть). Брызги такой смеси от настоящих брызг крови практически не отличить.

Эффект выпавших зубов можно сделать так:

выбранные зубы протереть спиртосодержащим средством и вытереть бумажной салфеткой насухо;

нанести на них водостойкую гелевую подводку черного цвета;

дать подводке высохнуть.

Образ на Хэллоуин и костюмы на Хэллоуин

Здесь все зависит от вашей фантазии. Самый легкий, почти элементарный, вариант образа для Хэллоуина – это костюм Призрака. Сложнее всего тут найти белую простынь – а потом уже практически никаких проблем: вырезаете прорези для рта и глаз – и наряд на Хэллоуин готов.

Вариант посложнее – костюм Кровавой Медсестры. Пошить самому такое будет сложновато, но можно без особых проблем купить подходящее белое платье или даже халат в секонд-хенде. За большим шприцом придется наведаться в аптеку. А "кровь" сделать дома из подручных средств – или вообще нацедить из упаковки магазинного мяса, для полной, так сказать, натуральности и правдоподобности.

Для костюма Ведьмы понадобится старое платье и два главных аксессуара – шляпа и метла. Шляпу можно сделать самому, прикрепив к тулье какой-нибудь старой шляпы конус из черной плотной ткани.

Можно заодно сделать костюм на Хэллоуин и для своего четвероногого друга:

Тыква на Хэллоуин

Трендом праздника этого года, несомненно, является тыква на Хэллоуин в виде Венома (вышедший недавно на экраны фильм с Томом Харди повлиял и на хэллоуиновскую моду). Чтобы сделать тыкву максимально похожей на инопланетного симбиота, достаточно натыкать ей "зубов"-зубочисток, а глаза заклеить белой полупрозрачной тканью.

Впрочем, можно вырезать и более милую тыковку на День всех святых.

Музыка на Хэллоуин и фильмы на Хэллоуин

Предлагаем вам также подборку песен на Хэллоуин и кинолент, которые можно глянуть на День всех святых (помимо классического "Хэллоуина" 1978 года).

О пикантных играх на Хэллоуин мы расскажем вам позднее.