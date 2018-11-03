Студентка из Вьетнама завоевала титул Мисс Земля-2018

В торговом комплексе Mall of Asia в филиппинской Маниле прошел конкурс Мисс Земл-2018, который выиграла студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.

Как сообщает ресурс Rappler, Фыонг Кхань Нгуен занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками.

Победительница созналась, что наблюдала за конкурсом восемь лет назад, и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.

23-летняя красотка родилась на юге Вьетнама. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Напомним, в Киеве прошла презентация одежды для конкурса Мисс мира-2018, на котором Украину представит обладательница титула Мисс Украина-2018 Леонила Гузь.