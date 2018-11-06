"Нам повезет, на шпиль посадят": отравителей Скрипалей высмеяли артисты "Квартала 95"

Александр Петров,Руслан Боширов / Reuters

Приключения офицеров ГРУ Минобороны РФ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги (Александра Петрова и Руслана Боширова) в Солсбери, которых подозревают в попытке отравления Скрипалей, продолжают высмеивать со сцены.

Участники студии "Квартал 95" представили шуточную песню о похождениях кремлевских отравителей в Великобритании.

"Мы летаем только вдвоем, и в одном отеле живем. В "одноместном" ночуем не зря - исключительно ради "шпиля". Мы ж не "такие"?

Нам повезет, и нас посадят. На шпиль посадят? - Как "попрет", - поется в иронической песне "Квартала".

Напомним, ранее известный российский комик и продюсер Семен Слепаков написал ироническую песню о приключениях кремлевских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова.