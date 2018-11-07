В России подростки устроили потасовку из-за бесплатных роллов от блогера

Россияне едва не задавили друг друга из-за бесплатных роллов / Фото: скриншот из видео

В российском городе Сургут порядка 500 подростков собрались на мероприятие, которое устроил блогер Рахим Абрамов. Интернет-знаменитость пообещал в рамках якобы благотворительной акции раздавать своим подписчикам бесплатно роллы.

Появление Абрамова на публике спровоцировало серьезную давку. Видео опубликовано в YouTube.

Очевидцы рассказывают, что организаторы и сотрудники торгового центра никак не отреагировали на толпу, которая уже затаптывала участников акции. На место происшествия более взрослые посетители мероприятия вызвали полицию.

Однако приехавший наряд полиции не стал разгонять подростков, которые ждали бесплатные роллы, а лишь задержал блогера, которого обвинили в организации несанкционированного митинга.

Абрамов заявил, что в срыве акции виноваты подростки, которые устроили давку.

"Я в шоке, что творилось в Сургуте. Извините за то, что отменили мероприятие. Просто не нужно было устраивать давку. Все успели бы сфоткаться, забрать свои роллы. Но я сделал все, что мог", - написал позже блогер.

Напомним, ранее в Томске местная кондитерская бесплатно "угостила" жителей города пирожным "Картошка", раскидав в толпу празднующих 150 килограммов десерта по случаю Дня томича.