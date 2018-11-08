Праздники 8 ноября: почему надо тепло одеваться и чего нельзя делать в этот день

8 ноября отмечается День Дмитрия Солунского / Reuters

8 ноября православные отмечают День Дмитрия. Праздник установлен в честь дня памяти великомученика Дмитрия Солунского.

Дмитриев день знаменовал окончание сезона сватовства: лишь до этого дня дозволялось засылать сватов. В этот день принято было тепло одеваться – считалось, что это спасет от лютых морозов зимою.

О том, что нужно и чего нельзя делать в День святого Дмитрия – читайте в нашем материале Дмитриев день: что нельзя делать.

В этот день все Димы празднуют свои главные именины по церковному календарю. Лучшие идеи поздравлений Дим с именинами мы собрали в нашем материале Как поздравить с Днем ангела Дмитрия: поздравления на словах и в анимированных открытках.

Также 8 ноября отмечается Международный день КВН. День рождения КВН отмечается с 2001 года, а эта дата выбрана, так как именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых.

В Китае празднуется нынче День журналиста, в Азербайджане – День работников Бакинского метрополитена, а в Казахстане – День статистика.

Энергетика дня наполняет людей вдохновением и воодушевлением – но нельзя забывать о мере. Эзотерики рекомендуют избегать переутомления в этот день: не стоит напрягаться ни физически, ни эмоционально. Лучше заняться планированием.