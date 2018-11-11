Битва ягодиц: участницы конкурса "Мисс Бум Бум" устроили разборки прямо на сцене

Участницы пикантного конкурса устроили разборки / instagram.com/cityalertcom

В Бразилии во время подведения итогов конкурса на самые большие ягодицы "Miss Bum Bum – 2018", участницы сцепились прямо на сцене.

Недовольная итогами конкурса участница Алини Ува выскочила вперед и выхватила у триумфаторши Эллен Сантаны ленточку победителя.

После чего участницы пикантных соревнований стали с силой отбирать друг у друга заветный знак победителя прямо на глазах у зрителей.

При этом скандалистка заявила о том, что у многих участниц конкурса ягодицы были накачаны силиконом.

Отметим, что экзотический конкурс ежегодно проходит в Бразилии, куда съезжаются участницы со всех уголков мира, желающие похвастаться своими выдающимися формами.

При этом организаторы проверяют участниц с помощью рентгена, чтобы убедиться в отсутствии имплантов.

Напомним, ранее иодель "Мисс бум бум" предсказала ягодицами успех сборной Бразилии.