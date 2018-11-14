День работников радио телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с профессиональным праздником новостников.
16 ноября Украина отмечает День радио, телевидения и связи. Праздник людей, который отвечают за информационную независимость страны, круглосуточно и без выходных освещая события в стране и за ее пределами.
В России и Беларуси День радио отмечается 7 мая. Но если россияне весной чествуют военных связистов, то белорусы, как и украинцы – именно День работников радио, телевидения и связи.
Читайте такжеДима Коляденко высказался о языковых квотах на радио и ТВНаши соседи выбрали датой праздника 7 мая, так как это день рождения радио: именно в этот день в 1895 году первый радиоприемник продемонстрировал миру ученый Александр Попов.
А вот Украина выбрала датой праздника 16 ноября, так как это день рождения радиовещания в Украинской республике (входившей на тот момент в состав СССР). 16 ноября 1924 года впервые вышло в эфир Всесоюзное радио и была запущена первая радиостанция "Украинское радио".
История радио в Украине началась в Харькове ровно в 19:00 со слов: "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!".
Поздравления с Днем радио телевидения и связи в прозе
Поздравляем с Днем радио телевидения и связи! Позвольте пожелать вам успеха и самоутверждения, а также со стороны коллег безусловного признания и уважения. Пусть жизнь будет полна не только радостными событиями вами освещающимися, а вашими личностными, бескрайним счастьем в душе отзывающимися. Пусть радуют вас ваши близкие, теплом своей заботы и любви согревая. Пусть солнышко всегда новым свершениям вашим навстречу улыбается, путь ваш жизненный ясным светом своим освещая.
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С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.
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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.
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Дорогие друзья! Сегодня, в День работников радио, телевидения и связи Украины, хочется настроиться с вами на одну радиоволну, и в прямом эфире на всю страну поздравить вас с праздником. Пожелать вдохновения и любви, хорошего настроения и позитива, а также всего того, что вы сами желаете слушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите задор и легкость каждой песней, и просто держите в курсе всех событий. Спасибо, ребята, за ваш нелегкий труд!
Поздравления с Днем радио телевидения и связи в стихах
Не страшен нам информационный голод,
С такими профи нам он не грозит,
Пусть будет чисто в радиоэфире,
А руководство щедро наградит.
Надежных, прочных связей вам желаем,
Чтоб все идеи воплощать смогли,
Вас с праздником сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья в жизни и любви!
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3 смс - 169 символов:
Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.
Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной — правильных
Лишь ориентиров.
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Всех работников радио, ТВ и связи
Поздравляю от души,
Непроста работа ваша,
Результаты — хороши!
Всем желаю вдохновения,
Радости и позитива,
Креативного подхода,
Только светлой перспективы.
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Когда едим на работу,
Слышим их с магнитофона,
Как приходим мы домой,
Экран включаем голубой,
Трудятся они для нас,
Не смыкая своих глаз,
Так пусть они не устают,
И каждый день нас радуют,
Здоровы будут, сильные,
Элегантные и стильные,
Веселые, заводные,
Для нас почти уже родные.