День работников радио телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках

14 ноября 2018, 07:23

"Главред" собрал идеи поздравлений с профессиональным праздником новостников.

  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем радио, телевидения и связи Фото из открытых источников

16 ноября Украина отмечает День радио, телевидения и связи. Праздник людей, который отвечают за информационную независимость страны, круглосуточно и без выходных освещая события в стране и за ее пределами.

В России и Беларуси День радио отмечается 7 мая. Но если россияне весной чествуют военных связистов, то белорусы, как и украинцы – именно День работников радио, телевидения и связи.

Читайте такжеДима Коляденко высказался о языковых квотах на радио и ТВНаши соседи выбрали датой праздника 7 мая, так как это день рождения радио: именно в этот день в 1895 году первый радиоприемник продемонстрировал миру ученый Александр Попов.

А вот Украина выбрала датой праздника 16 ноября, так как это день рождения радиовещания в Украинской республике (входившей на тот момент в состав СССР). 16 ноября 1924 года впервые вышло в эфир Всесоюзное радио и была запущена первая радиостанция "Украинское радио".

История радио в Украине началась в Харькове ровно в 19:00 со слов: "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!".

Поздравления с Днем радио телевидения и связи в прозе

Поздравляем с Днем радио телевидения и связи! Позвольте пожелать вам успеха и самоутверждения, а также со стороны коллег безусловного признания и уважения. Пусть жизнь будет полна не только радостными событиями вами освещающимися, а вашими личностными, бескрайним счастьем в душе отзывающимися. Пусть радуют вас ваши близкие, теплом своей заботы и любви согревая. Пусть солнышко всегда новым свершениям вашим навстречу улыбается, путь ваш жизненный ясным светом своим освещая.

***

С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.

***

4 смс - 245 символов:

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

***

Дорогие друзья! Сегодня, в День работников радио, телевидения и связи Украины, хочется настроиться с вами на одну радиоволну, и в прямом эфире на всю страну поздравить вас с праздником. Пожелать вдохновения и любви, хорошего настроения и позитива, а также всего того, что вы сами желаете слушателям и телезрителям! Вы несете радость в каждом слове, дарите задор и легкость каждой песней, и просто держите в курсе всех событий. Спасибо, ребята, за ваш нелегкий труд!

Поздравления с Днем радио телевидения и связи в стихах

Не страшен нам информационный голод,

С такими профи нам он не грозит,

Пусть будет чисто в радиоэфире,

А руководство щедро наградит.

Надежных, прочных связей вам желаем,

Чтоб все идеи воплощать смогли,

Вас с праздником сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья в жизни и любви!

***

3 смс - 169 символов:

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

***

Всех работников радио, ТВ и связи

Поздравляю от души,

Непроста работа ваша,

Результаты — хороши!

Всем желаю вдохновения,

Радости и позитива,

Креативного подхода,

Только светлой перспективы.

***

Когда едим на работу,

Слышим их с магнитофона,

Как приходим мы домой,

Экран включаем голубой,

Трудятся они для нас,

Не смыкая своих глаз,

Так пусть они не устают,

И каждый день нас радуют,

Здоровы будут, сильные,

Элегантные и стильные,

Веселые, заводные,

Для нас почти уже родные.

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поздравления профессиональный праздник открытки
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