Слабовидящий решил засудить Playboy из-за того, что ничего не может углядеть на сайте журнала

Очередное доказательство того, что США - страна судов и адвокатов, раз Playboy придется отвечать по такому иску.
В США слабовидящий мужчина подал в суд исковое заявление на сайты Playboy.com и Playboyshop.com – из-за того, что "не имеет возможности в полной мере ими пользоваться".
Соответствующее сообщение опубликовал американский таблоид TMZ. Согласно обнародованным данным, Дональд Никсон практически полностью лишился зрения и использует специальное программное обеспечение, установленное на его гаджетах – для того, чтобы использовать те либо иные сайты и приложения.
Мужчина возмущен, что слабовидящие люди не могут в полной мере пользоваться или наслаждаться возможностями порталов Playboy. Представители этих медиаресурсов пока никак не прокомментировали поданный против них иск.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Pornhub запустил раздел для глухих фанатов порно.