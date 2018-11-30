Слабовидящий решил засудить Playboy из-за того, что ничего не может углядеть на сайте журнала

"Зайчики" Playboy / Elite Daily

В США слабовидящий мужчина подал в суд исковое заявление на сайты Playboy.com и Playboyshop.com – из-за того, что "не имеет возможности в полной мере ими пользоваться".

Соответствующее сообщение опубликовал американский таблоид TMZ. Согласно обнародованным данным, Дональд Никсон практически полностью лишился зрения и использует специальное программное обеспечение, установленное на его гаджетах – для того, чтобы использовать те либо иные сайты и приложения.

Мужчина возмущен, что слабовидящие люди не могут в полной мере пользоваться или наслаждаться возможностями порталов Playboy. Представители этих медиаресурсов пока никак не прокомментировали поданный против них иск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Pornhub запустил раздел для глухих фанатов порно.