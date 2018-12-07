Прикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках

День гражданской авиации-2018 – отличный повод поздравить пилотов, стюардесс и всех, кто обеспечивает безопасность и комфортность авиаперевозок пассажиров.
7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Праздник это сравнительно молодой: отмечают его с 1996 года.
Читайте такжеЧто за день 7 декабря: о чем молятся святой ЕкатеринеПричем День гражданской авиации в Украине празднуют в последнюю субботу августа, День гражданской авиации России – 9 февраля (его еще называют День Аэрофлота), День работников гражданской авиации в Беларуси – в первое воскресенье ноября.
Главред собрал официальные поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и прикольные поздравления с Днем авиации в стихах и картинках.
Поздравления с Днем гражданской авиации в прозе
Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.
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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Желаю частых взлетов без падений, счастливых полетов и фантазии, и души, а также моральных сил и крепкого здоровья, неизменного оптимизма и небесного цвета надежд.
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Поздравляю с Днем гражданской авиации! Как удивительно, что держится в воздухе эта серебристая махина! Под вашим контролем она летит легко, и вот уже мы не земле, а позади – тысячи миль выше гор… Желаю вам благополучных перелетов в любую часть света!
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Сегодня праздник тех, кто в небе. Сегодня День гражданской авиации. Каждый работник этой отрасли — настоящий профессионал, иначе и быть не может. Спасибо Вам за то, что люди могут летать. За то, что в небе нам комфортно и спокойно. Ваша работа — это не только романтика полетов, но и огромная ответственность. Чистого неба, летной погоды и всяческих благ!
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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Желаю в этот праздник удачных взлетов и бравых полетов, невероятной удачи и счастливой любви, блестящих успехов и победных вершин, несомненного блага и мягких посадок.
Поздравления с Днем гражданской авиации в стихах
В День гражданской авиации
Заслужили вы овации
За почетный, гордый труд!
Пусть вас крылья берегут
И возносят в небеса,
Будет белой полоса
Вашей жизни светлой взлетной,
Счастье будет искрометным!
***
Вам, покорителям небес,
Сказать хочу это стихотворение.
Пусть будет жизнь полна чудес,
В карьере – успех и везение.
Здоровье, чтоб на высоте,
Удача – выше вас.
Любой исполниться мечте,
Сегодня в сей же час!
***
Кто с небесами обручен,
Тому не нужен миллион,
И лишь желание летать
Ему не даст спокойно спать!
В День гражданской авиации
Стоит выйти из прострации
И, легко расправив крылья,
Сказку жизни сделать былью!
Пусть будет крепким самолет
И мягким к цели твой полет,
Чтоб был всегда на высоте
И прилетел к своей мечте!
***
Желаю легких взлетов и посадок,
Парить спокойно выше облаков!
Пусть никогда не будет неполадок,
Желаю лишь удачных всем деньков!
Пускай всегда летают самолеты,
Доставят всех и каждого к мечте!
Ответственными будут пусть пилоты
На самой максимальной высоте!
***
С Днем гражданской авиации сердечно
Поздравляю в этот час тебя!
Пусть полеты будут безупречны,
И чисты, прозрачны небеса.
Пусть у вас сбываются желанья,
Окружают пусть любовь и теплота.
Прибавляются пусть опыт, знанья
И сердечко согревает доброта.