Прикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках

7 декабря 2018, 05:29

День гражданской авиации-2018 – отличный повод поздравить пилотов, стюардесс и всех, кто обеспечивает безопасность и комфортность авиаперевозок пассажиров.

  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников
  • С Днем гражданской авиации – открытки Фото из открытых источников

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Праздник это сравнительно молодой: отмечают его с 1996 года.

Читайте такжеЧто за день 7 декабря: о чем молятся святой ЕкатеринеПричем День гражданской авиации в Украине празднуют в последнюю субботу августа, День гражданской авиации России – 9 февраля (его еще называют День Аэрофлота), День работников гражданской авиации в Беларуси – в первое воскресенье ноября.

Главред собрал официальные поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и прикольные поздравления с Днем авиации в стихах и картинках.

Поздравления с Днем гражданской авиации в прозе

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Пусть всегда будет чистое небо, исправная стальная птица, летная погода, отменный опыт, довольные пассажиры, удачные взлеты, благополучные посадки, счастливые дни и в целом вся жизнь.

***

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Желаю частых взлетов без падений, счастливых полетов и фантазии, и души, а также моральных сил и крепкого здоровья, неизменного оптимизма и небесного цвета надежд.

***

Поздравляю с Днем гражданской авиации! Как удивительно, что держится в воздухе эта серебристая махина! Под вашим контролем она летит легко, и вот уже мы не земле, а позади – тысячи миль выше гор… Желаю вам благополучных перелетов в любую часть света!

***

Сегодня праздник тех, кто в небе. Сегодня День гражданской авиации. Каждый работник этой отрасли — настоящий профессионал, иначе и быть не может. Спасибо Вам за то, что люди могут летать. За то, что в небе нам комфортно и спокойно. Ваша работа — это не только романтика полетов, но и огромная ответственность. Чистого неба, летной погоды и всяческих благ!

***

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации. Желаю в этот праздник удачных взлетов и бравых полетов, невероятной удачи и счастливой любви, блестящих успехов и победных вершин, несомненного блага и мягких посадок.

Поздравления с Днем гражданской авиации в стихах

В День гражданской авиации

Заслужили вы овации

За почетный, гордый труд!

Пусть вас крылья берегут

И возносят в небеса,

Будет белой полоса

Вашей жизни светлой взлетной,

Счастье будет искрометным!

***

Вам, покорителям небес,

Сказать хочу это стихотворение.

Пусть будет жизнь полна чудес,

В карьере – успех и везение.

Здоровье, чтоб на высоте,

Удача – выше вас.

Любой исполниться мечте,

Сегодня в сей же час!

***

Кто с небесами обручен,

Тому не нужен миллион,

И лишь желание летать

Ему не даст спокойно спать!

В День гражданской авиации

Стоит выйти из прострации

И, легко расправив крылья,

Сказку жизни сделать былью!

Пусть будет крепким самолет

И мягким к цели твой полет,

Чтоб был всегда на высоте

И прилетел к своей мечте!

***

Желаю легких взлетов и посадок,

Парить спокойно выше облаков!

Пусть никогда не будет неполадок,

Желаю лишь удачных всем деньков!

Пускай всегда летают самолеты,

Доставят всех и каждого к мечте!

Ответственными будут пусть пилоты

На самой максимальной высоте!

***

С Днем гражданской авиации сердечно

Поздравляю в этот час тебя!

Пусть полеты будут безупречны,

И чисты, прозрачны небеса.

Пусть у вас сбываются желанья,

Окружают пусть любовь и теплота.

Прибавляются пусть опыт, знанья

И сердечко согревает доброта.

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