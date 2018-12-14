День суда в Украине: поздравления в смс, прозе и стихах на любой вкус

День суда в Украине отмечается с 2000 года. Праздновать украинские работники суда будут уже на этой неделе.

День суда Украина отмечает ежегодно 15 декабря. В 2018 году праздник выпал на субботу.

После оккупации украинского Донбасса в захваченном боевиками Донецке появился свой День работника суда "ДНР": его отмечают 22 октября.

Читайте такжеСуд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтомПомимо судебных работников есть свой праздник и у юристов: Украина День юриста празднует 8 октября (День юриста в России – 3 декабря). А 1 декабря – День работников прокуратуры Украины (День прокуратуры в России – 12 января).

Чуть позже в этом месяце отпразднуют украинцы и День адвокатуры: День адвоката-2018 Украина отмечает 19 декабря (аккурат на День святого Николая). К слову, День адвокатуры в России празднуется 31 мая.

Главред подобрал поздравления на День суда-2018 на любой вкус.

Поздравления с Днем суда прикольные

Поздравляю я сегодня

Всех работников суда,

И желаю вам здоровья,

Справедливости всегда!

Чтоб законами владели,

Разрешали спор любой,

Были вы всегда при деле,

Чтобы жизнь была простой!

***

Посмотрите, какое величие,

В тех, кто судьбы решает людей,

В массе слов кто находит отличия,

И не слушает ложных страстей.

Вы преступникам – точная кара,

Невинным – защита, надежды приют.

Справедливости мощным ударом,

Вы вершите высокий свой суд.

Пусть Фемиды вам меч помогает,

Никогда пусть не дрогнет рука!

Правосудие пусть побеждает,

Вознося знамя правды в века!

***

Всех работников суда

Нежно поздравляем,

Быть веселыми всегда,

От души желаем!

Не болеть и не стареть,

Спортом заниматься,

Чтоб такими молодыми

Навсегда остаться!

День суда: поздравления смс

3 смс - 197 символов:

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

3 смс - 193 символа:

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было все, будто в раю.

***

3 смс - 170 символов:

С днем работников суда,

Украины нашей.

Пусть решаются дела,

Службы важной вашей.

Пусть работники суда,

Славятся успехом.

Каждый чтоб судья страны,

Был великим человеком.

День работников суда: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

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Поздравляю с Днем работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

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В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать справедливые поступки.

День суда: привітання

Щиро вітаємо Вас із професійними святами – Днем працівників суду! Ваша фахова діяльність відіграє дедалі вагомішу роль в утвердженні принципу верховенства права та справедливості, сприяє у розвиткові України як демократичної та правової держави. Тож саме від Ваших наполегливих зусиль залежить надійність правового захисту громадян, а відтак і збереження у суспільстві стабільності й громадського миру.

Прийміть, шановні працівники судів, адвокатури, побажання міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту та родинного тепла.

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Ніхто не хоче попадать в суди,

Судівські вироки бувають дуже строгі,

Але закон країни для усіх один,

Й робити цю роботу треба комусь!

Працівників суду сьогодні ми вітаєм,

І щастя та здоров’я їм бажаєм.

Щоб кодекс був для всіх єдиний,

І суд завжди був справедливий!

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З Днем працівників суду! Нехай людська шана, повага й довіра стануть гідним орієнтиром у Вашій щоденній роботі. Ми віримо у Вашу неупередженість та чесність!

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Ми від душі бажаємо вам

Побільше сил у праці наполегливому.

Щоб завжди по всіх справах

Була робота плідної!

Спасибі вам за те, що ви

Закону букву шануйте свято,

Людський не слухаючи поговору,

Порядку вірні солдати!

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Нових Вам професійних звершень на ниві благородного служіння його величності Закону, утвердження незалежності та демократизму на теренах нашої молодої Української держави. З Днем суду України!