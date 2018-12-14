День суда в Украине: поздравления в смс, прозе и стихах на любой вкус

14 декабря 2018, 10:10

Главред выяснил, когда и как поздравлять работников суда на словах и в картинках.

  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников
  • День работника суда – картинки Фото из открытых источников

День суда в Украине отмечается с 2000 года. Праздновать украинские работники суда будут уже на этой неделе.

День суда Украина отмечает ежегодно 15 декабря. В 2018 году праздник выпал на субботу.

После оккупации украинского Донбасса в захваченном боевиками Донецке появился свой День работника суда "ДНР": его отмечают 22 октября.

Читайте такжеСуд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтомПомимо судебных работников есть свой праздник и у юристов: Украина День юриста празднует 8 октября (День юриста в России – 3 декабря). А 1 декабря – День работников прокуратуры Украины (День прокуратуры в России – 12 января).

Чуть позже в этом месяце отпразднуют украинцы и День адвокатуры: День адвоката-2018 Украина отмечает 19 декабря (аккурат на День святого Николая). К слову, День адвокатуры в России празднуется 31 мая.

Главред подобрал поздравления на День суда-2018 на любой вкус.

Поздравления с Днем суда прикольные

Поздравляю я сегодня

Всех работников суда,

И желаю вам здоровья,

Справедливости всегда!

Чтоб законами владели,

Разрешали спор любой,

Были вы всегда при деле,

Чтобы жизнь была простой!

***

Посмотрите, какое величие,

В тех, кто судьбы решает людей,

В массе слов кто находит отличия,

И не слушает ложных страстей.

Вы преступникам – точная кара,

Невинным – защита, надежды приют.

Справедливости мощным ударом,

Вы вершите высокий свой суд.

Пусть Фемиды вам меч помогает,

Никогда пусть не дрогнет рука!

Правосудие пусть побеждает,

Вознося знамя правды в века!

***

Всех работников суда

Нежно поздравляем,

Быть веселыми всегда,

От души желаем!

Не болеть и не стареть,

Спортом заниматься,

Чтоб такими молодыми

Навсегда остаться!

День суда: поздравления смс

3 смс - 197 символов:

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

3 смс - 193 символа:

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было все, будто в раю.

***

3 смс - 170 символов:

С днем работников суда,

Украины нашей.

Пусть решаются дела,

Службы важной вашей.

Пусть работники суда,

Славятся успехом.

Каждый чтоб судья страны,

Был великим человеком.

День работников суда: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

***

Поздравляю с Днем работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

***

В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать справедливые поступки.

День суда: привітання

Щиро вітаємо Вас із професійними святами – Днем працівників суду! Ваша фахова діяльність відіграє дедалі вагомішу роль в утвердженні принципу верховенства права та справедливості, сприяє у розвиткові України як демократичної та правової держави. Тож саме від Ваших наполегливих зусиль залежить надійність правового захисту громадян, а відтак і збереження у суспільстві стабільності й громадського миру.

Прийміть, шановні працівники судів, адвокатури, побажання міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту та родинного тепла.

***

Ніхто не хоче попадать в суди,

Судівські вироки бувають дуже строгі,

Але закон країни для усіх один,

Й робити цю роботу треба комусь!

Працівників суду сьогодні ми вітаєм,

І щастя та здоров’я їм бажаєм.

Щоб кодекс був для всіх єдиний,

І суд завжди був справедливий!

***

З Днем працівників суду! Нехай людська шана, повага й довіра стануть гідним орієнтиром у Вашій щоденній роботі. Ми віримо у Вашу неупередженість та чесність!

***

Ми від душі бажаємо вам

Побільше сил у праці наполегливому.

Щоб завжди по всіх справах

Була робота плідної!

Спасибі вам за те, що ви

Закону букву шануйте свято,

Людський не слухаючи поговору,

Порядку вірні солдати!

***

Нових Вам професійних звершень на ниві благородного служіння його величності Закону, утвердження незалежності та демократизму на теренах нашої молодої Української держави. З Днем суду України!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд праздник поздравления открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:05
На Киевщине произошел взрыв в пятиэтажке: опубликованы фото
11:53
"Стриптизершу заказывали?": Ани Лорак в топе и трусах шокировала сеть праздничным нарядом Видео
11:50
Начался чат с экс-министром экономики Украины Виктором Сусловым
11:44
Россияне придумали, как обойти санкции ради турбин для Крыма - СМИ Видео
11:31
Держась вместе, Украина и ЕС возобновят справедливость в битве с РФ - Яценюк о новых санкциях
11:30
Группа "Время и Стекло" представила новый дерзкий клип на "Песню про лицо" Видео
11:20
В киевском метро пробежалась толпа голых парней: опубликовано видео 18+ Видео
11:04
Яндекс назвал дату смерти Порошенко
10:54
Девушка дня Instagram: помощник депутата Госдумы и Мисс Россия София Никитчук Фото
10:28
"Буряты будут впереди": на росТВ устроили перепалку из-за войны на Донбассе Видео
10:24
Патриарх Кирилл пожаловался на Порошенко в ООН и ОБСЕ
10:10
День суда в Украине: поздравления в смс, прозе и стихах на любой вкус Фото Видео
09:49
"Сидит вместе с министром": Адвокат рассказал о состоянии в СИЗО пленного украинского моряка
09:36
О наглого босяцкого шизоида Путина публично вытрут ноги мнение
09:35
СМИ узнали дату будущей военной операции Украины на админгранице с Крымом
09:04
Тарас Чорновіл: Автокефалія української церкви – це осиковий кілок у груди "русского міра"
08:48
Экс-министр обороны спрогнозировал, сумеет ли Запад обуздать Путина
08:29
В Киеве демонтируют памятник Суворову
07:58
Украинский десантник объяснился за шеврон СС на его форме Видео
07:33
В РФ распекли критикующих Пугачеву украинцев
07:20
Самые правильные знаки Зодиака Видео
06:59
Салаты на Новый год 2019: салат с кальмарами, лучшие рецепты Видео
06:40
Карьерное падение и прогрессирующий алкоголизм: астролог предостерег Луценко
06:20
Ссоры, конфликты и крах надежд: астрологи назвали самые опасные даты декабря-2018 Видео
06:02
Ученые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса
05:37
Эксперт сказал, в каком статусе Донбасс должен вернуться в Украину Видео
05:01
Путин балансирует на лезвии ножа: политолог спрогнозировал ответ РФ на санкции против Северного потока-2
04:41
Бизнесмен насмерть забил элитную путану и онанировал на труп
04:31
Украинец попытался прорваться в Россию с пулеметом
04:08
Стало известно, можно ли греться глинтвейном в мороз Видео
03:53
Капитан буксира "Яны Капу" отказался сотрудничать с ФСБ - адвокат
03:35
Психолог назвала главное правило женщины Видео
03:07
Эксперт рассказал, чем Путин отличается от Гитлера
02:37
"Венгры играют против себя": аналитик пояснил, грозит ли Закарпатью захват Видео
02:10
На Волыни мальчик-школьник пришел на учебу с пистолетом: опубликовано видео Видео
02:09
Едва удерживает грудь: Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете
01:47
В России даже собака Путина мнит себя государством мнение
01:28
В платье с прозрачной сеткой: Вика из "НеАнгелов" покорила фанатов стильным нарядом
01:01
В Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов Видео
00:40
"Умывай е*ало": в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира Видео
00:04
Спортинг – Ворскла 3:0, полтавчан разгромили в Португалии в матче Лиги Европы Фото Видео
13 декабря, четверг
23:40
Метель и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды Видео
23:10
Дуля под тризубом: на Запорожье судья "отличилась" неприличным жестом во время заседания Фото Видео
22:39
Скандал на Николаевщине: в школу завезли токсичные парты - первоклашки падали в обморок Видео
22:03
Динамо – Яблонец 0:1, киевляне проиграли в последнем матче группы Лиги Европы Фото
21:36
ЕС готов к новым мерам: Саммит Евросоюза принял решение по Азовскому конфликту Видео
21:18
"Устали говорить об усталости от Украины": аналитик пояснил, почему ЕС забывает помогать украинцам Видео
21:15
В УПЦ КП приняли неожиданное решение по кандидатуре на пост главы поместной церкви Видео
20:48
"Преступления против евреев": посол Израиля в шоке от чествования Бандеры на Львовщине Видео
20:14
Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять