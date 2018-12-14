День суда в Украине: поздравления в смс, прозе и стихах на любой вкус

Главред выяснил, когда и как поздравлять работников суда на словах и в картинках.
День суда в Украине отмечается с 2000 года. Праздновать украинские работники суда будут уже на этой неделе.
День суда Украина отмечает ежегодно 15 декабря. В 2018 году праздник выпал на субботу.
После оккупации украинского Донбасса в захваченном боевиками Донецке появился свой День работника суда "ДНР": его отмечают 22 октября.
Читайте такжеСуд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтомПомимо судебных работников есть свой праздник и у юристов: Украина День юриста празднует 8 октября (День юриста в России – 3 декабря). А 1 декабря – День работников прокуратуры Украины (День прокуратуры в России – 12 января).
Чуть позже в этом месяце отпразднуют украинцы и День адвокатуры: День адвоката-2018 Украина отмечает 19 декабря (аккурат на День святого Николая). К слову, День адвокатуры в России празднуется 31 мая.
Главред подобрал поздравления на День суда-2018 на любой вкус.
Поздравления с Днем суда прикольные
Поздравляю я сегодня
Всех работников суда,
И желаю вам здоровья,
Справедливости всегда!
Чтоб законами владели,
Разрешали спор любой,
Были вы всегда при деле,
Чтобы жизнь была простой!
***
Посмотрите, какое величие,
В тех, кто судьбы решает людей,
В массе слов кто находит отличия,
И не слушает ложных страстей.
Вы преступникам – точная кара,
Невинным – защита, надежды приют.
Справедливости мощным ударом,
Вы вершите высокий свой суд.
Пусть Фемиды вам меч помогает,
Никогда пусть не дрогнет рука!
Правосудие пусть побеждает,
Вознося знамя правды в века!
***
Всех работников суда
Нежно поздравляем,
Быть веселыми всегда,
От души желаем!
Не болеть и не стареть,
Спортом заниматься,
Чтоб такими молодыми
Навсегда остаться!
День суда: поздравления смс
3 смс - 197 символов:
В День работника суда
Поздравляет вся страна:
И здоровья, и любви,
И сбывались чтоб мечты!
Справедливость торжествует
Жизнь пусть радует, чарует.
И пусть верит в Вас народ,
Украинский суд, вперед!
***
3 смс - 193 символа:
День работников суда,
Большой праздник, господа.
Вас я буду поздравлять,
Счастья, радости желать.
Чтоб в работе был успех,
Дома слышен детский смех,
Чтоб во сне и наяву,
Было все, будто в раю.
***
3 смс - 170 символов:
С днем работников суда,
Украины нашей.
Пусть решаются дела,
Службы важной вашей.
Пусть работники суда,
Славятся успехом.
Каждый чтоб судья страны,
Был великим человеком.
День работников суда: поздравления в прозе
Поздравляю с Днем работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.
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Поздравляю с Днем работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.
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В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать справедливые поступки.
День суда: привітання
Щиро вітаємо Вас із професійними святами – Днем працівників суду! Ваша фахова діяльність відіграє дедалі вагомішу роль в утвердженні принципу верховенства права та справедливості, сприяє у розвиткові України як демократичної та правової держави. Тож саме від Ваших наполегливих зусиль залежить надійність правового захисту громадян, а відтак і збереження у суспільстві стабільності й громадського миру.
Прийміть, шановні працівники судів, адвокатури, побажання міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту та родинного тепла.
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Ніхто не хоче попадать в суди,
Судівські вироки бувають дуже строгі,
Але закон країни для усіх один,
Й робити цю роботу треба комусь!
Працівників суду сьогодні ми вітаєм,
І щастя та здоров’я їм бажаєм.
Щоб кодекс був для всіх єдиний,
І суд завжди був справедливий!
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З Днем працівників суду! Нехай людська шана, повага й довіра стануть гідним орієнтиром у Вашій щоденній роботі. Ми віримо у Вашу неупередженість та чесність!
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Ми від душі бажаємо вам
Побільше сил у праці наполегливому.
Щоб завжди по всіх справах
Була робота плідної!
Спасибі вам за те, що ви
Закону букву шануйте свято,
Людський не слухаючи поговору,
Порядку вірні солдати!
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Нових Вам професійних звершень на ниві благородного служіння його величності Закону, утвердження незалежності та демократизму на теренах нашої молодої Української держави. З Днем суду України!