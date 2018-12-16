В России на площади города установили ель, спиленную на соседней улице

В России решили не утруждать себя поисками елки / 1zoom.ru

В России сняли с должности начальника управления ЖКХ города Чебаркуля в Челябинской области Андрея Морозова, который распорядился спилить елку на одной из городских улиц и перенести ее на главную площадь.

Как сообщает Ura.ru, скандал в связи с городской новогодней елкой спровоцировали в соцсети местные жители.

"Остается надеяться, что весной на месте этого, теперь всем известного пенька, посадят новые деревья", — говорится в сообщении паблика "Типичный Чебаркуль" в соцсети.

Власти города оправдались, что к начальнику ЖКХ Морозову и раньше были претензии, однако спиливание елки стало последней каплей.

Мэр города Сергей Ковригин заявил, что виновен в спиливании дерева коммунальный чиновник, за что его и уволили.

/ Фото: Ura.ru

Напомним, в городе Бийск Алтайского края РФ мужчина неординарно отреагировал на установление на центральной площади города новогодней елки.