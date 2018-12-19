Как прикольно поздравить адвокатов с праздником на словах и в картинках

19 декабря 2018, 07:11

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Днем адвоката-2018.

  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников
  • День адвоката – картинки Фото из открытых источников

После Дня суда-2018 Украина отмечает еще один "день" юристов – это День адвокатуры-2018.

День адвоката-2018 Украина отмечает 19 декабря (аккурат на День святого Николая). К слову, День адвокатуры в России празднуется 31 мая.

Есть и другие "судебные" праздники: Украина День юриста празднует 8 октября (День юриста в России – 3 декабря), а 1 декабря – День работников прокуратуры Украины (День прокуратуры в России – 12 января).

Официальное поздравление с Днем адвокатуры

Поздравляю всех с Днем адвокатуры! Желаю всем реального профессионализма и независимости суда, интересных юридических задач и их решения, коренного изменения роли адвоката в уголовном процессе!

***

Статус профессии адвоката сильно изменился за последние годы. Об адвокатуре в целом граждане судят по отдельным ее представителям. Поэтому так важно для адвоката поддерживать высокое качество своей работы, иметь профессиональную репутацию, моральные принципы и убеждения, подчеркивать особый статус профессии. И я желаю адвокатам здоровья, успехов, везения и хорошего настроения!

Поздравления с Днем адвоката в прозе

Читайте такжеАдвокат рассказал, как в РФ нарушают права украинских моряковПоздравляю всех правозащитников с Днем адвокатуры Украины! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, рассудительности и холодного сердца в специфике работы. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовлетворения!

***

Уважение к вашей профессии берет начало в глубокой древности, когда было немного людей, обладающих силой убеждения, логикой и доказательностью суждений. Желаем вам успешной большой карьеры, удачных и полных доказательств, прекрасной личной жизни.

Поздравления женщине-адвокату

Любимые адвокатессы,

Закона славные принцессы!

Хотим поздравить лично вас

И пожелаем вам сейчас:

Здоровья, счастья и улыбок,

Поменьше совершать ошибок.

Процесс выигрывать везде:

В делах домашних и в суде!

***

Вам Фемида – лучшая подруга,

Скажет кто там прав, кто виноват.

С Днем украинской адвокатуры

Разрешите нынче вас поздравлять.

Пусть всегда здоровье и достаток

Будет в ваших семьях много лет,

В мыслях будет пусть у вас порядок

И живите целый век без бед.

***

Читайте такжеАдвокат оценил возможность реванша "русского мира" в УкраинеПусть называют женщин слабым полом,

Но и в судах их роль важна,

Когда своим интуитивным взором,

Оспаривают сложные дела.

Желаем вам клиентов невиновных,

Чтоб с удовольствием пришлось их защищать,

И в личной жизни прецедентов вам любовных.

С профессиональным Днем вас, адвокат!

Поздравления с Днем адвокатуры прикольные

Как свои пять пальцев, ты все законы знаешь,

Не увязнуть в этих дебрях, людям помогаешь,

Четко, быстро, разберешь, кто же прав, кто виноват,

Ты ведь ас, профессионал, ты отличный адвокат!

Мудрый, правильный, толковый, дашь всегда совет,

Защитишь в любом суде и оградишь от бед!

Нынче, День адвокатуры, поздравляем от души,

Весело его отметить, поскорее поспеши!

Процветает пусть карьера, гонорары вверх растут,

И пусть в доме будет счастье, будет радость и уют!

***

Выступает адвокат –

Обвинитель уж не рад.

Если прав защитник, это

Принесет ему победу.

Адвоката поздравляем

И от всей души желаем

Не проигрывать совсем,

Чтоб не ведал ты проблем!

Стихи адвокату

С праздником вас поздравляю

Славным, адвокаты.

Были чтоб успешны вы,

Счастливы, богаты.

Лишь выигрывать процессы,

Защищать от сердца.

И тогда фортуна вам

Приоткроет дверцы.

***

3 смс - 191 символ:

Поздравляю, адвокаты,

С вашим праздником сейчас,

Будет воля пускай крепкой,

Зорким ваш суровый глаз.

Пусть Фемида помогает

Выиграть любой процесс.

К делу жизни вам желаю

Не утратить интерес.

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