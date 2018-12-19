Как прикольно поздравить адвокатов с праздником на словах и в картинках

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Днем адвоката-2018.
После Дня суда-2018 Украина отмечает еще один "день" юристов – это День адвокатуры-2018.
День адвоката-2018 Украина отмечает 19 декабря (аккурат на День святого Николая). К слову, День адвокатуры в России празднуется 31 мая.
Есть и другие "судебные" праздники: Украина День юриста празднует 8 октября (День юриста в России – 3 декабря), а 1 декабря – День работников прокуратуры Украины (День прокуратуры в России – 12 января).
Официальное поздравление с Днем адвокатуры
Поздравляю всех с Днем адвокатуры! Желаю всем реального профессионализма и независимости суда, интересных юридических задач и их решения, коренного изменения роли адвоката в уголовном процессе!
***
Статус профессии адвоката сильно изменился за последние годы. Об адвокатуре в целом граждане судят по отдельным ее представителям. Поэтому так важно для адвоката поддерживать высокое качество своей работы, иметь профессиональную репутацию, моральные принципы и убеждения, подчеркивать особый статус профессии. И я желаю адвокатам здоровья, успехов, везения и хорошего настроения!
Поздравления с Днем адвоката в прозе
Читайте такжеАдвокат рассказал, как в РФ нарушают права украинских моряковПоздравляю всех правозащитников с Днем адвокатуры Украины! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, рассудительности и холодного сердца в специфике работы. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовлетворения!
***
Уважение к вашей профессии берет начало в глубокой древности, когда было немного людей, обладающих силой убеждения, логикой и доказательностью суждений. Желаем вам успешной большой карьеры, удачных и полных доказательств, прекрасной личной жизни.
Поздравления женщине-адвокату
Любимые адвокатессы,
Закона славные принцессы!
Хотим поздравить лично вас
И пожелаем вам сейчас:
Здоровья, счастья и улыбок,
Поменьше совершать ошибок.
Процесс выигрывать везде:
В делах домашних и в суде!
***
Вам Фемида – лучшая подруга,
Скажет кто там прав, кто виноват.
С Днем украинской адвокатуры
Разрешите нынче вас поздравлять.
Пусть всегда здоровье и достаток
Будет в ваших семьях много лет,
В мыслях будет пусть у вас порядок
И живите целый век без бед.
***
Читайте такжеАдвокат оценил возможность реванша "русского мира" в УкраинеПусть называют женщин слабым полом,
Но и в судах их роль важна,
Когда своим интуитивным взором,
Оспаривают сложные дела.
Желаем вам клиентов невиновных,
Чтоб с удовольствием пришлось их защищать,
И в личной жизни прецедентов вам любовных.
С профессиональным Днем вас, адвокат!
Поздравления с Днем адвокатуры прикольные
Как свои пять пальцев, ты все законы знаешь,
Не увязнуть в этих дебрях, людям помогаешь,
Четко, быстро, разберешь, кто же прав, кто виноват,
Ты ведь ас, профессионал, ты отличный адвокат!
Мудрый, правильный, толковый, дашь всегда совет,
Защитишь в любом суде и оградишь от бед!
Нынче, День адвокатуры, поздравляем от души,
Весело его отметить, поскорее поспеши!
Процветает пусть карьера, гонорары вверх растут,
И пусть в доме будет счастье, будет радость и уют!
***
Выступает адвокат –
Обвинитель уж не рад.
Если прав защитник, это
Принесет ему победу.
Адвоката поздравляем
И от всей души желаем
Не проигрывать совсем,
Чтоб не ведал ты проблем!
Стихи адвокату
С праздником вас поздравляю
Славным, адвокаты.
Были чтоб успешны вы,
Счастливы, богаты.
Лишь выигрывать процессы,
Защищать от сердца.
И тогда фортуна вам
Приоткроет дверцы.
***
3 смс - 191 символ:
Поздравляю, адвокаты,
С вашим праздником сейчас,
Будет воля пускай крепкой,
Зорким ваш суровый глаз.
Пусть Фемида помогает
Выиграть любой процесс.
К делу жизни вам желаю
Не утратить интерес.