"Зачем человеку кот и половой чл*н на кофейной гуще": в России назвали самые нелепые поисковые запросы в 2018 году

27 декабря 2018, 02:20

Россияне усиленно интересовались гаданиями и эзотерикой.

Яндекс
Яндекс назвал забавные запросы россиян в 2018 году / inshe.tv

В 2018 году в России пользователи Сети часто интересовались совместной жизнь людей и котов, футболом и толкованиями снов.

Как сообщается в подборке Яндекса, россияне хотели узнать, "как правильно вести инстаграм кота", "зачем человеку кот" и как вернуть себе его расположение.

Нередко спрашивали пользователи и о футболе. Например, кто такой "Зинаид Зидан", "сколько голов у Федора Смолова" и где взять обои с ногой Акинфеева.

Жители России также искали методы и способы повышения личной эффективности. Их интересовали "фильмы, мотивирующие на уборку" и "кому молиться, чтобы все успеть".

Некоторые хотели понять толкование снов и спрашивали, "к чему снится доктор наук" и "к чему снится, если едят пельмени без тебя". Также пользователи интересовались гаданиями и эзотерикой. В топ забавных запросов попали "заговор на рассорку друзей 3х мужиков", "что означает половой член на кофейной гуще" и "почему мои проклятия не действуют".

В Яндексе подчеркнули, что все запросы являются обезличенными и анонимность пользователей в компании не нарушали.

Напомним, ранее сотрудники украинского филиала Google в официальном блоге опубликовали итоговый рейтинг наиболее популярных поисковых запросов отечественных пользователей за 2018 году.

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Россия Яндекс запросы
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