Битва Нового года: как помирить кота с елкой

Как уберечь елку от кота / 1zoom.ru

Противостояние котов с новогодними елками грозит хозяевам не только потерей праздничного дерева – домашние любимцы при этом тоже могут пострадать, и сильно.

Поэтому эксперты советует всем владельцам домашних животных прежде всего устанавливать елки с безопасными для питомцев игрушками: с мягкими фетровыми, например.

Ветеринар Павел Люлько поясняет, что кошка лезет к елке, чтобы играться. И если уж животное решило завалить "предмет интереса", то хоть "прячь за высоким забором" – ничего не поможет. Поэтому кошку стоит отвлекать от дерева другими игрушками: их должно быть много и разных.

Читайте такжеЛукашенко сделал Путину необычный подарок на Новый год в украинском стилеЛидером новогодней опасности для котов является елочный "дождик". Легкая блестящая мишура влечет к себе питомца. Но тот не просто играет с ним, но и тянет в рот.

"Может произойти заворот кишечника. Может, даже инвагинация – это когда кишка в кишку засасывается… "Дождик" режет, травмирует слизистую", – поясняет Люлько.

Также не стоит оставлять без присмотра включенные электрические гирлянды.

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