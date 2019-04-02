День ангела Светланы: умопомрачительные открытки и поздравления

Главред собрал самые красивые и фееричные поздравления с Днем Светланы в прозе, стихах и картинках.
2 апреля отмечаются именины Светланы по церковному календарю – в день памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныны, Римской.
О значении имени и подарках к этому дню – читайте в нашем материале Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет.
Также 2 апреля именины отмечают Александра, Клавдия, Мария, Прасковья, Ульяна, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян и Сергей.
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Чудные поздравления Светлане в прозе, стихах и смс
3 смс - 193 символа:
Светлана, пусть время никуда не спешит и тебе всегда удается найти свободное только для себя! Желаю чистой безусловной любви, крепкого здоровья. Пусть счастье и солнечные лучи согревают в пути!
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Драгоценная моя Светлана! В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были бы маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и длились бы как можно дольше!
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Светочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
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4 смс - 228 символов:
Светик, солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе.
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Света! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть и рассудительной, и беззаботной! Можешь быть и строгой, и веселой! В твоих умелых руках дело всегда спорится, и любая задача тебе по плечу! В день твоих именин желаю тебе оставаться такой же, как прежде! Пусть твои достоинства только приумножаются!
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3 смс - 195 символов
Я сегодня не устану,
Восхищенья не скрывая,
Поздравлять тебя, Светлана,
Ты ведь светлая такая.
И такой и оставайся,
Пусть грустят другие где-то,
Ты же только улыбайся
И дари всем радость, Света!