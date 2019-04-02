День ангела Светланы: умопомрачительные открытки и поздравления

2 апреля 2019, 00:38

Главред собрал самые красивые и фееричные поздравления с Днем Светланы в прозе, стихах и картинках.

  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк
  • Именины Светланы – открытки Клайк

2 апреля отмечаются именины Светланы по церковному календарю – в день памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныны, Римской.

О значении имени и подарках к этому дню – читайте в нашем материале Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет.

Также 2 апреля именины отмечают Александра, Клавдия, Мария, Прасковья, Ульяна, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян и Сергей.

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Чудные поздравления Светлане в прозе, стихах и смс

3 смс - 193 символа:

Светлана, пусть время никуда не спешит и тебе всегда удается найти свободное только для себя! Желаю чистой безусловной любви, крепкого здоровья. Пусть счастье и солнечные лучи согревают в пути!

***

Драгоценная моя Светлана! В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрой, когда это необходимо, и беспечной, когда это возможно! Чтобы неприятности, без которых жизнь невозможна, всегда были бы маленькими, а счастливые моменты, без которых немыслимо жить, случались бы как можно чаще и длились бы как можно дольше!

***

Светочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

4 смс - 228 символов:

Светик, солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе.

***

Света! Не устаю удивляться твоей красоте и обворожительности! Ты можешь быть и рассудительной, и беззаботной! Можешь быть и строгой, и веселой! В твоих умелых руках дело всегда спорится, и любая задача тебе по плечу! В день твоих именин желаю тебе оставаться такой же, как прежде! Пусть твои достоинства только приумножаются!

***

3 смс - 195 символов

Я сегодня не устану,

Восхищенья не скрывая,

Поздравлять тебя, Светлана,

Ты ведь светлая такая.

И такой и оставайся,

Пусть грустят другие где-то,

Ты же только улыбайся

И дари всем радость, Света!

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