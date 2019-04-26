Пасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

В субботу, 27 апреля, последний день Великого поста накануне праздника Пасха 2019 (Воскресение Христово в текущем году отмечается 28 апреля). Субботу накануне Пасхи называют Страстной субботой, а другое название этого дня — Красильная суббота.

В Страстную субботу традиционно делают один из главных символов Пасхи — пасхальные яйца. Яйца пасхальные покрашенные — крашенки, пасхальные яйца, которые расписаны с помощью воска традиционными символами, — писанки.

Яйца пасхальные, разрисованные красками, называют малеванками. Также пасхальные яйца можно украсить в технике декупаж. Яйца на Пасху своими руками без особых навыков проще всего сделать в технике декупаж.

Еще не очень сложно делать малеванки, поскольку на них не обязательно рисовать традиционные символы, а можно включить фантазию и изобразить все, что вы захотите.

Главред решил разобраться, как делать декупаж пасхальных яиц, провести мастер-класс по декупажу и дать пошаговые рекомендации с фото, как делать яйца на Пасху в этой технике.

Пасхальные яйца своими руками из салфеток

Декупаж яиц салфетками, мастер-класс

Декупаж яиц, как и других предметов, делается с помощью салфеток и клея. Оклейка яиц салфетками возможна и при последующем приеме яиц пасхальных в пищу. Если вы хотите сделать пасхальные яйца своими руками из салфеток, а потом подать яйца на стол, — вместо клея используйте яичный белок.

Декупаж пасхальных яиц белком не повлияет на качество изделия, но обезопасит организм от возможного негативного влияния вредных веществ из клея.

Декупаж яиц салфетками, мастер-класс: пошаговые рекомендации с фото

Чтобы сделать пасхальные яйца своими руками из салфеток понадобится маленькая кисточка с нежесткой щетиной, салфетка для декупажа или обычная салфетка с рисунком, который вам понравился, яичный белок, ножницы, стакан или лоток для яиц.

Пасхальный декупаж можно сделать на сваренных вкрутую окрашенных яйца или на деревянных заготовках в форме яйца. Читайте такжеУкрашение пасхи: как украсить пасху своими руками

Если декупаж своими руками делать на деревянных заготовках в форме яйца, то понадобится небольшая подставка (в качестве подставки можно использовать большую канцелярскую кнопку).

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Также деревянные пасхальные яйца после оклейки салфетками можно покрыть лаком.

Пасхальные яйца, декупаж: шаг 1

Вырежьте или вырвите из салфетки для декупажа рисунки, оставьте на салфетке только один слой (обычную салфетку не нужно разбирать).

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца, декупаж: шаг 2

Возьмите кисточку, намажьте белком на яйце место, на которое хотите приклеить рисунок. Потом приклейте рисунок и с помощью кисточки аккуратно покройте яичным белком. Можно приклеить один рисунок, несколько рисунков или оклеить все пасхальное яйцо. Рисунки могут накладываться друг на друга.

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца, декупаж: шаг 3

Оклейка яиц салфетками не займет много времени. Яйца на Пасху своими руками после оклейки нужно высушить. Сваренные вкрутую оклеенные пасхальные яйца поставьте в стакан или в лоток, а деревянные яйца на пасху можно подсушить феном.

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Пасхальные яйца своими руками из салфеток несложно сделать / Главред

Ранее Главред объяснил, почему на Пасху красят яйца, а также рассказал, как покрасить яйца натуральными красителями — как красить яйца шелухой, как красить яйца куркумой и сделать мраморные яйца к Пасхе.