Пасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото

Пасхальный декупаж своими руками не займет много времени.
В субботу, 27 апреля, последний день Великого поста накануне праздника Пасха 2019 (Воскресение Христово в текущем году отмечается 28 апреля). Субботу накануне Пасхи называют Страстной субботой, а другое название этого дня — Красильная суббота.
В Страстную субботу традиционно делают один из главных символов Пасхи — пасхальные яйца. Яйца пасхальные покрашенные — крашенки, пасхальные яйца, которые расписаны с помощью воска традиционными символами, — писанки.
Яйца пасхальные, разрисованные красками, называют малеванками. Также пасхальные яйца можно украсить в технике декупаж. Яйца на Пасху своими руками без особых навыков проще всего сделать в технике декупаж.
Еще не очень сложно делать малеванки, поскольку на них не обязательно рисовать традиционные символы, а можно включить фантазию и изобразить все, что вы захотите.
Главред решил разобраться, как делать декупаж пасхальных яиц, провести мастер-класс по декупажу и дать пошаговые рекомендации с фото, как делать яйца на Пасху в этой технике.
Пасхальные яйца своими руками из салфеток
Декупаж яиц салфетками, мастер-класс
Декупаж яиц, как и других предметов, делается с помощью салфеток и клея. Оклейка яиц салфетками возможна и при последующем приеме яиц пасхальных в пищу. Если вы хотите сделать пасхальные яйца своими руками из салфеток, а потом подать яйца на стол, — вместо клея используйте яичный белок.
Декупаж пасхальных яиц белком не повлияет на качество изделия, но обезопасит организм от возможного негативного влияния вредных веществ из клея.
Декупаж яиц салфетками, мастер-класс: пошаговые рекомендации с фото
Чтобы сделать пасхальные яйца своими руками из салфеток понадобится маленькая кисточка с нежесткой щетиной, салфетка для декупажа или обычная салфетка с рисунком, который вам понравился, яичный белок, ножницы, стакан или лоток для яиц.
Пасхальный декупаж можно сделать на сваренных вкрутую окрашенных яйца или на деревянных заготовках в форме яйца. Читайте такжеУкрашение пасхи: как украсить пасху своими руками
Если декупаж своими руками делать на деревянных заготовках в форме яйца, то понадобится небольшая подставка (в качестве подставки можно использовать большую канцелярскую кнопку).
Также деревянные пасхальные яйца после оклейки салфетками можно покрыть лаком.
Пасхальные яйца, декупаж: шаг 1
Вырежьте или вырвите из салфетки для декупажа рисунки, оставьте на салфетке только один слой (обычную салфетку не нужно разбирать).
Пасхальные яйца, декупаж: шаг 2
Возьмите кисточку, намажьте белком на яйце место, на которое хотите приклеить рисунок. Потом приклейте рисунок и с помощью кисточки аккуратно покройте яичным белком. Можно приклеить один рисунок, несколько рисунков или оклеить все пасхальное яйцо. Рисунки могут накладываться друг на друга.
Пасхальные яйца, декупаж: шаг 3
Оклейка яиц салфетками не займет много времени. Яйца на Пасху своими руками после оклейки нужно высушить. Сваренные вкрутую оклеенные пасхальные яйца поставьте в стакан или в лоток, а деревянные яйца на пасху можно подсушить феном.
Ранее Главред объяснил, почему на Пасху красят яйца, а также рассказал, как покрасить яйца натуральными красителями — как красить яйца шелухой, как красить яйца куркумой и сделать мраморные яйца к Пасхе.