Эксперты рассказали, почему 90% мобильных приложений - уязвимы

Оказывается, громадное количество мобильных приложений подвергаются регулярной опасности.
Подавляющее большинство мобильных приложений (около 90%) имеют уязвимость к удаленным хакерским атакам.
Такое сообщение опубликовал портал Известия со ссылкой на специалистов компании Positive Technologies.
По их данным, уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложений для операционной системы iOS и в 43 процентах— для ОС Android. Причем большая часть недостатков и "дырок" появляется в приложениях еще на этапе их проектирования. Затем такое положение вещей приводит к утечке данных, которая чревата уже потерей денег пользователя.
Эксперты утверждают, что способы хищения данных крайне разнообразны − вирусное программное обеспечение может отслеживать манипуляции владельца гаджета с клавиатурой или делать снимки экрана. В результате смартфон, зараженный вредоносной программой, становится "шпионом". Он начинает по команде хакера перехватывать и отправлять SMS, активировать видеозаписи, делать скриншоты экрана и т.д.
Напомним, ранее в Украине выпустили мобильное приложение My Pol, с помощью которого можно экстренно вызвать полицию.