Эксперты рассказали, почему 90% мобильных приложений - уязвимы

Мобильное приложение / Минск-новости

Подавляющее большинство мобильных приложений (около 90%) имеют уязвимость к удаленным хакерским атакам.

Такое сообщение опубликовал портал Известия со ссылкой на специалистов компании Positive Technologies.

По их данным, уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложений для операционной системы iOS и в 43 процентах— для ОС Android. Причем большая часть недостатков и "дырок" появляется в приложениях еще на этапе их проектирования. Затем такое положение вещей приводит к утечке данных, которая чревата уже потерей денег пользователя.

Эксперты утверждают, что способы хищения данных крайне разнообразны − вирусное программное обеспечение может отслеживать манипуляции владельца гаджета с клавиатурой или делать снимки экрана. В результате смартфон, зараженный вредоносной программой, становится "шпионом". Он начинает по команде хакера перехватывать и отправлять SMS, активировать видеозаписи, делать скриншоты экрана и т.д.

Напомним, ранее в Украине выпустили мобильное приложение My Pol, с помощью которого можно экстренно вызвать полицию.

