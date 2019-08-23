Главное - перцем не стареть: в США полиция повязала стариков, устроивших групповуху

Вечеринка пожилых. Иллюстративное фото / Открытые источники

В городе Фэйрфилд (штат Огайо, США) полиция задержала сразу шестерых пожилых людей, которые устроили групповой секс в лесу.

Как сообщает портал Newstimes, стариками-развратниками оказались 67-летний Даниэль Доббинс, 75-летний Чарльз Л. Ардито, 62-летний Отто Уильямс, 62-летний Джон Линардц, 85-летний Ричард Батлер и его 85-летняя супруга Джойс Батлер,

Всех шестерых задержали и обвиняют в нарушении общественного порядка и непристойном поведении в общественных местах.

К слову, в этом самом лесу регулярно собираются пары для секса, так что власти Фэйрфилда всерьез думают установить там пропускной режим и организовать патрулирование.

Напомним, ранее ученые вычислили возраст, в котором случается самый лучший секс. До этого они поведали, в каком возрасте людям чаще всего хочется секса.