"Сгорели на работе". Волонтеры сообщили об уничтожении 5 боевиков

Во вторник, 8 августа, стало известно, что силами АТО в тылу врага и на передовой были уничтожены пятеро боевиков, а еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщают украинские волонтеры, из соображений секретности причинам не уточняя подробности операций.

Волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова была предельно краткой.

Чуть позже в комментарии "Главреду" она уточнила, что была уничтожена вражеская БМП и погибли три члена экипажа, когда сдетонировал боекомплект бронемашины.

Волонтер из Днепра Юрий Мысягин был немного красноречивее и посоветовал боевикам не "шастать" по флангам Светлодарской дуги.

Ранее "Главред" сообщал, что у боевиков большие потери,на Светлодарской дуге уничтожены пулеметные точки врага.