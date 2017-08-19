В Крыму пожаловались на проблему с питьевой водой: стала соленой

В захваченном Россией Крыму в трех районах возникла проблема засоления питьевой воды из-за активного использования подземных водохранилищ.

Об этом заявил "министр сельского хозяйства" подконтрольного РФ "правительства" полуострова Андрей Рюмшин, пишет crimea.ria.ru.

В то же время он уточнил, что такая ситуация сложилась в Раздольненском, Красноперекопском и Джанкойском районах.

"Те запасы воды, которые уходят, они подпитываются за счет Сиваша (залив на западе Азовского моря — Ред.) и есть большое засоление", — сказал "чиновник". По его словам, "власти" дали команду установить в населенных пунктах опреснители.

Ранее бывший советский разведчик, историк, писатель Виктор Суворов говорил, что в Крыму из-за недостатка пресной воды опять могут возникнуть солончаки, что станет экологической катастрофой.