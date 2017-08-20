На Львовщине украинские взрывотехники провели учения с агентами ФБР, опубликованы фото

Во Львовской области прошли учения сотрудников взрывотехнических подразделений полиции и бойцов спецподразделения КОРД совместно с представителями аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР США (ТЕDAC).

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

Боевые учения прошли в учебном центре взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. Так, почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам.

В учениях принимали участие 27 взрывотехников со всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД.

Как отмечается, практическую часть составили криминалистические приемы осмотра места происшествия по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершилась практическая часть обсуждением ее результатов.

Эти учения являются первыми, которые были проведены на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы ВСУ освобождают землю Донбасса от "подарков" боевиков.

Фото: npu.gov.ua.