Смертельное ДТП на Львовщине. Суд арестовал охранника владельца ФК "Карпаты"

Во Львове Галицкий райсуд арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского Андрея Борща, подозреваемого в причастности к аварии, в результате которой погибла женщина.

Об этом пишет "5 канал".

Издание уточнило, что Борщ признал себя виновником ДТП.

В то же время родственники погибшей убеждают, что за рулем машины находился сам Дыминский, а Борщ лишь взял на себя вину.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.