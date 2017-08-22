Нацполиция расследует дело против "Интера" по подозрению в финансировании терроризма

Главное следственное управление Национальной полиции проводит досудебное расследование по делу телеканала "Интер", связанному с финансированием терроризма.

Об этом Национальная полиция сообщила в ответ на запрос "Апострофа".

В сообщении сказано, что следствие ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов (ст. 358, ч.1) и финансировании терроризма (ст. 258-5, ч.3).

В июне 2017 года Генеральная прокуратура Украины определила подследственность криминального производства Главному следственному управлению Национальной полиции.

Расследование в указанном производстве, которое поручено следователям управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции, ведется по факту возможного финансирования терроризма путем перечисления значительной суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретение части акций ЧАО "Телеканал Интер" в пользу субъекта хозяйствования из Российской Федерации. Перечисление средств было осуществлено через одну из офшорных компаний, к деятельности которой могут быть причастны украинские чиновники.

Также в сообщении указано, что идет расследование и других эпизодов возможной противозаконной деятельности должностных лиц указанной медиагруппы.

Расследованием о возможном финансировании террористов Донбасса собственниками телеканала "Интер" занимается управление расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции. Руководит данным подразделением заместитель начальника ГСУ Дмитрий Бут. Эту информацию изданию подтвердили в МВД.

Дмитрий Бут на сегодняшний день занимает должность заместителя начальника Главного следственного управления. В разговоре с журналистами он отказался комментировать дело "Интера", сославшись на тайну следствия.

Бут получил известность в 2014 году, когда руководил арестом главы "Нафтогаза Украины" Евгения Бакулина по подозрению в причастности к коррупционным схемам по продаже газа, которые нанесли государству ущерб в 1,4 млрд гривен. Бакулин смог выйти из СИЗО под залог в 10 млн гривен и был избран в парламент как мажоритарщик от "Оппозиционного блока". Однако следствие продолжилось и в июле 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление о снятии с Бакулина депутатской неприкосновенности.

В марте 2015 года Бут руководил еще одним громким арестом - прямо на заседании Кабмина по подозрению в коррупции были арестованы глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий. Им инкриминировалась закупка для госструктур топлива по завышенным ценам, причем эти операции проводились через офшорные компании. В настоящее время суд над Бочковским и Стоецким продолжается.