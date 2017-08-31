Десант в Луганском аэропорту вызвал огонь на себя и выходил, замотавшись во флаги Украины

31 августа 2017, 18:03

Повезло, что артиллерия работала везде, но не по траншее, где сидели наши бойцы.

Развалины Луганского аэропорта

Последний бой, который дала врагу небольшая группа десантников из 1-й роты 1-го батальона 80-й ОАМБр (ныне 80-я ОДШБр), оборонявшихся в Луганском аэропорту, был одним из самых яростных в истории российско-украинской войны. Количество противника во много раз превышало число последних защитников аэропорта, а его потери были огромны ...

Как это было, рассказывает боец 80-й ОДШБр, позывной "Сухой", интервью с которым опубликовано в рамках проекта "Оборона Луганского аэропорта" на странице Сергея Глотова в Facebook.

"Под вечер командир бригады понял, что в аэропорту осталась только первая рота и остатки тех, кто не смог отойти со своими, он вызвал нас и говорит, что необходимо принимать решение: или вызываем огонь артиллерии на себя, или здесь реально делать больше нечего. Отступить тоже не вариант", — рассказывает десантник.

"Было принято решение вызвать огонь артиллерии на себя. Тогда бойцы выходили, обмотавшись украинскими флагами, то есть понимали, что артиллерия может попасть, но как-то повезло, что артиллерия работала везде, но не по траншее, где мы сидели", — вспоминает защитник Луганского аэропорта.

"Потом, когда уже начало темнеть, мы отошли в бункер, и там было принято решение уходить из аэропорта. Выдвинулся разведдозор для проверки территории от бункера до 8-го поста. Они были обстреляны. Половина разведдозора вернулась, половина дошла до 8-го поста. Потом вернулись назад, сказали, что можно выходить. И начался вывоз тех, кто оставался в аэропорту. Это были медики, артиллерия, остатки 3-го батальона (80-й бригады. — Ред.), Остатки 128-й бригады", — говорит "Сухой".

По его словам, количество раненых и убитых у россиян было "колоссальным".

"Один из них сепарских командиров (он уже погиб) уже после взятия аэропорта в интервью сказал о событиях у бункера: "Там находилось порядка 17 человек ... и это не люди — это звери! Если бы у меня такие были, я был бы уже во Львове". Он понимал, что количество людей, которое у него есть, ничего не может противопоставить тем, которые были вокруг бункера", — считает боец.

"Всю эту работу сделали 17 человек, которые охраняли бункер, и группа разведчиков, созданная из числа 1-й роты, которая носилась по аэропорту, пытаясь собрать раненых и убитых", — подчеркнул "Сухой".

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, что в Луганском аэропорту полегла почти рота псковских десантников.

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