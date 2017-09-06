Подробности аварии на Ровенщине: погибли 5 политологов

Стали известны подробности аварии, которая произошла в Ровенской области.

Как сообщает политический эксперт Юрий Романенко в Facebook, погибли пять политологов.

"Какой чёрный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур, а в реанимации умер также пятый пассажир Opel — общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", — написал он.

Как известно, Попов ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине.

По информации Романенко, предварительная версия аварии — занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

В свою очередь нардеп Антон Геращенко написал в Facebook, погибшие ребята были украинскими политологами и журналистами. Все вместе, они возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по гибридной войне.

"За рулем всю ночь был Владимир Карагяур. Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку и привело к лобовому столкновению с лесовозом.

Попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной.

По факту смертельного ДТП полицией Ровненской области начато криминальное производство. Будут проведены все необходимые следственные действия, чтоб точно знать, что произошло в ту роковую минуту", — написал он.

В свою очередь на официальном сайте Национальной полиции говорится, что сообщение о смертельном ДТП на автодороге Киев — Ковель — Ягодин поступило сегодня около 7.00.

Предварительно полицейские выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения на месте происшествия погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. Травмы несовместимые с жизнью получили 33-летний житель Донецкой и трое жителей столицы 31, 34 и 40 лет. Известно, что 34-летний уроженец Черновцов работал журналистом в Киеве.

Жизнь пятого участника ДТП, 26-летнего пассажира легкового автомобиля, спасали врачи, однако от полученных травм он скончался в реанимации.

Личности всех участников ДТП устанавливают правоохранители. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли четыре человека, еще один попал в реанимацию.