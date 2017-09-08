Потерпевший в ДТП с участием Шуфрича сделал первые шаги, но ничего не помнит, опубликовано видео

Состояние потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии с Нестором Шуфричем-младшим врачи первого медицинского центра Тель-Авива оценили, как непроблематичное.

Об этом сообщили врачи во время пресс-конференции Первого медицинского центра Тель-Авива, пишет ТСН.

"Его состояние однозначно непроблематичное", — заявил профессор, руководитель отделения интенсивной кардиологии медучреждения Иегуда Леви.

Сейчас потерпевший находится в отделении терапии. Его состояние предрасполагает, чтоб он был в обычной палате.

Врачи отметили, что в течение 2-3 дней он будет в стационаре, позже его направят в реабилитационный центр.

По прогнозу врачей, Алексей вернется к нормальной жизни, его состояние больше не находится в критичной фазе.

"Алексей стабилен и контактен, воспринимает все, что говорится и отвечает практически неплохо. Есть отклонения от нормы, но это все восстановится, и он вернется к обычной жизни", — заявил врач.

В целом Мельниченко сделали 3 операции.

"Есть дефекты памяти. Есть провалы в памяти несколько лет назад и недавний тоже. Момент ДТП не помнит", — сказал Леви.

Израильский профессор также утверждает, что после длительной реабилитации здоровье Алексея полностью восстановится и он "станет обычным человеком". Но при этом медики не дают прогнозов, когда это случится.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший в ДТП с сыном Шуфрича находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.

Также в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться.

Стоит отметить, что нардеп Шуфрич взял на поруки своего сына.

видео: ТСН.