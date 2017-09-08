Стало известно, когда по ТВ покажут конкурс "Мисс Украина-2017"

В воскресенье вечером, 10 сентября, телеканал "1+1" покажет телеверсию национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", финал которого 6 числа состоялся в столичном Дворце Спорта.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе канала.

По ее данным, состязание наших красавиц можно будет посмотреть в 23:00 сразу после прямого эфира шоу "Танці з зірками".

Напомним, на конкурсе Мисс Украина-2017" за звание самой красивой украинки боролись 24 девушки из разных уголков страны. Победила 18-летняя Полина Ткач из Киева, она представит государство на конкурсе "Мисс Мира-2017" (пройдет в декабре в Китае).