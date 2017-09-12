Разборки на Донбассе. Боевики арестовали "министра внутренних дел" ДНР

На оккупированном Донбассе боевики арестовали "министра внутренних дел" ДНР Алексея Дикого.

Об этом на странице в Facebook сообщил сторонник боевиков Роман Манекин.

Он уточнил, что в "уголовно-процессуальном кодексе" ДНР не прописана такая мера пресечения, как домашний арест.

"Алексей Дикий под домашним арестом. Произведены также задержания людей из его команды", — написал он.

До событий 2014 года Дикий возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Донецкой области, а после того как переметнулся на сторону боевиков, был организатором так называемого "парада" пленных украинских солдат в оккупированном Донецке.

Напомним, ранее сообщалось, что милиционера-предателя, ставшего "министром" ДНР, хотят осудить заочно.