Население Украины стремительно вымирает. За полгода стало меньше еще на 128,5 тысяч

В Украине, по состоянию на 1 августа 2017 года, без учета временно оккупированного Крыма, проживало 42 миллиона 456 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет Обозреватель.

По информации специалистов, в течение января-июля 2017 года численность населения уменьшилось на 128,5 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 61 живорожденный", — сообщили в Госстате.

Напомним, в конце 2016 года "Главред" сообщал, что Украина массово теряет население из-за низкой рождаемости и эмиграции. За 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 миллионов человек.

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