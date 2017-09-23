Под Мариуполь переброшен российский спецназ, ранее воевавший в Сирии

В Донецкой области в поселке Седово Новоазовского района с начала сентября 2017 года расположена группа спецназа ФСБ РФ с условным названием "Град".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По информации эксперта, входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году.

"… участвовали в его захвате и боевых столкновениях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов". Затем были переброшены в Сирию, где до недавнего времени выполняли задачи в составе российского контингента, после чего были вновь переброшены на Донбасс. Для поддержки их действий указанной группе придана бронегруппа в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовске).

Тымчук также отметил, что сейчас наблюдается конфликтная ситуация между членами указанной группы спецназа ФСБ РФ и "правоохранителями ДНР".

В конфликте замешаны "министр внутренних дел ДНР" А. Дикий и "начальник полиции" района Р. Гаранжа, пишет нардеп.

Такая ситуация, по словам Тымчука, возникла "в результате помощи спецназовцев ФСБ в возвращении Новоазовского центрального рынка в собственность С. Сердюка (является бывшим директором и владельцем Новоазовского центрального рынка, последний по приказу А. Захарченко в 2015 году был передан в "государственную собственность республики", С. Сердюк был вынужден выехать в РФ, его сын был задержан боевиками "МВД ДНР" и длительное время удерживался в тюрьме с целью принуждения отца выплатить денежные средства для его освобождения). Относительно характера связей С. Сердюка с ФСБ РФ информации на данный момент нет".

Ранее сообщалось, что главарь ДНР Александр Захарченко отправил "смотрящего" под Новоазовск, который пытал местных жителей и отжимал имущество.