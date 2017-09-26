Семья поздравила Порошенко с днем рождения, опубликовано видео

26 сентября 2017, 10:09

В свою очередь президент отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть

Петр и Марина Порошенко.

Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполняется 52 года.

Семья президента записала видеопоздравление главе государства.

"Он вошел в историю Украины как президент, который распахнул двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Он начал реформы, на которые не осмеливался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам Революции достоинства и верить в европейское будущее своей страны — вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко. Сегодня пятый президент Украины отмечает свой 52-й день рождения", — сказала супруга президента.

Алексей Порошенко: Три года назад мы вместе стояли здесь. Тогда никто представить не мог, какие вызовы ждут нашу страну. Но благодаря твоим усилиям и усилиям тысяч украинцев страна стала на путь развития. Работы впереди еще очень много. И мы готовы подставить плечо.

Юлия Порошенко, невестка: На этом нелегком пути желаем, чтобы рядом всегда была команда единомышленников. Здоровья и сил.

Марина Порошенко: Петр Порошенко всегда был лидером. Он всегда на передовой: не боится принимать вызовы судьбы и ни при каких условиях не избегает ответственности. Я счастлива, что те черты унаследовали наши дети.

Михаил Порошенко: Я всегда брал с тебя пример. Я люблю спорт, потому что меня вдохновляют твои достижения. Я изучал языки, потому что ты показал, насколько это важно. Я прилежно учился, потому что хочу быть таким же успешным, как и ты. Я горжусь Украиной, потому что ты научил меня любить родную землю. И я с гордостью говорю: i'm Ukranian and I'm proud of it ("Я украинец и я этим горжусь").

Марина Порошенко: 33 года супружеской жизни, 26 из которых – в Независимой Украине. Мы вместе со страной учились жить, любить, быть достойными и сильными. Мы – неотъемлемая часть друг друга.

Александра Порошенко: Раньше я очень часто играла для папы на фортепиано. Он слушал и мечтал. Прошли годы, и теперь он играет первую скрипку в стране. Я вижу, как напряженно он работает, чтобы сделать мечты миллионов украинцев реальностью. Чтобы сделать нашу родную страну современной и европейской, защитить и сохранить. Папа, я знаю, Украина победит! Поддерживаю тебя всем сердцем!

Евгения Порошенко: Все говорят, что я очень похожа на папу. Мы оба целеустремленные и всегда идем к своей цели. Я вижу, как ты переживаешь, когда смотришь новости с востока, и я переживаю каждый раз, когда ты едешь в АТО поддерживать наших защитников. Горжусь тобой. Люблю тебя.

"Ты — глава нашей семьи, любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твоей опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты — всегда успех и победа, теперь — это победы всей Украине. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути, возможно, именно поэтому судьба выбрала тебя быть лидером украинской нации в тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент", — сказала Марина Порошенко.

В свою очередь президент на своей странице в Facebook отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть.

Напомним, Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.

В  1989 году окончил Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.

25 мая 2014 г. на внеочередных выборах Президента Украины был избран Президентом Украины. 7 июня 2014 принял присягу перед украинским народом как Глава государства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
семья день рождения поздравление
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:26
В метро Киева под крики прохожих бездомная укусила котенка: опубликовано видео
22:53
Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»
22:44
"Даже если Путина кто‑то заменит": британский историк объяснил, почему Россия плохо закончит
22:25
Славия - Динамо Киев - 1:1. Видео голов
22:17
"Сюсюканье с Россией не принесет хорошего". Президент Грузии заявил о возрастающем аппетите РФ
22:09
Google упал по всему миру
22:05
Процедура импичмента Трампа будет доведена до конца мнение
21:42
Ротару показала «молодые» фото с дня рождения
21:33
Под Одессой авто въехало в толпу протестующих
20:52
В Ялте возмущены праздничным логотипом города «не в тех цветах»
20:43
ЧП в небе над Прибалтикой: истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету
20:17
На выезде из Украины в ЕС с Меладзе произошел конфуз
20:10
«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
20:09
В небе под Днепром образовалось гигантское кислотное облако Видео
19:52
В Каменском вице-мэр умер после падения с велосипеда
19:49
Жених Регины Тодоренко собрался с концертом в «ДНР»
19:20
Партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко во время президентской кампании
19:12
Дело Зайцевой: суд дал полиции месяц на поиски пропавшего ключевого свидетеля
18:52
Избиения как хобби: напавшие на школьницу в Одессе девочки попались на новом преступлении Видео
18:45
У берегов Крыма обнаружили древнеримский корабль
18:26
«Травма тяжелая»: стали известны подробности избиения звезды фильма «Такси» в Москве
18:10
Умер участник группы "Кино"
17:50
Одесская Барби показала пышный бюст, опубликовано фото
17:15
"Киев был столицей России": Украина запретила ввозить из РФ странный учебник по английскому
16:50
"Он очень мучился": в России умер создатель героев "Простоквашино"
16:16
Из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег - Reuters
15:58
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
15:35
Запрет ж/д сообщения с РФ: в Раде испугались окончательного краха украинской экономики
15:20
"Ждем усиления жары": где и когда в Украине будет жарче всего Видео
15:07
Нападение на Грузию - репетиция тотального зла мнение
15:02
Украинец завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике
14:56
"Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах
14:53
Скандал на Киевщине: детский тренер жестоко избил женщину за замечание, опубликовано фото
14:53
Принято решение повысить тарифы на электроэнергию в Украине
14:35
"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президента Фото Видео
14:24
Коммунальный «сюрприз»: киевляне получат платежки по новому тарифу
14:24
У Порошенко потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией
14:22
"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФ Фото
14:14
В Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву
14:10
Что будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режима мнение
14:00
Ани Лорак "рванула" на отдых без неверного мужа: опубликовано фото
13:46
«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко
13:35
"Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ
13:22
"Квартиры на стороне": СМИ выяснили, чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко
13:10
Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс мнение
12:51
«Каждая сиська размером больше головы»: Волочкова решила предаться ностальгии Видео
12:50
На линии разграничения Московский патриархат вербует прихожан в ряды боевиков «ДНР» — Тымчук
12:28
Дело об убийстве Вороненкова решили доверить суду присяжных Видео
12:26
Поматросил и бросил. Экс-футболист российских клубов угодил в секс-скандал
12:24
«Организм не выдержал»: скончался известный театральный режиссер Игорь Славинский
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять