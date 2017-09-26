Семья поздравила Порошенко с днем рождения, опубликовано видео

Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполняется 52 года.

Семья президента записала видеопоздравление главе государства.

"Он вошел в историю Украины как президент, который распахнул двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Он начал реформы, на которые не осмеливался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам Революции достоинства и верить в европейское будущее своей страны — вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко. Сегодня пятый президент Украины отмечает свой 52-й день рождения", — сказала супруга президента.

Алексей Порошенко: Три года назад мы вместе стояли здесь. Тогда никто представить не мог, какие вызовы ждут нашу страну. Но благодаря твоим усилиям и усилиям тысяч украинцев страна стала на путь развития. Работы впереди еще очень много. И мы готовы подставить плечо.

Юлия Порошенко, невестка: На этом нелегком пути желаем, чтобы рядом всегда была команда единомышленников. Здоровья и сил.

Марина Порошенко: Петр Порошенко всегда был лидером. Он всегда на передовой: не боится принимать вызовы судьбы и ни при каких условиях не избегает ответственности. Я счастлива, что те черты унаследовали наши дети.

Михаил Порошенко: Я всегда брал с тебя пример. Я люблю спорт, потому что меня вдохновляют твои достижения. Я изучал языки, потому что ты показал, насколько это важно. Я прилежно учился, потому что хочу быть таким же успешным, как и ты. Я горжусь Украиной, потому что ты научил меня любить родную землю. И я с гордостью говорю: i'm Ukranian and I'm proud of it ("Я украинец и я этим горжусь").

Марина Порошенко: 33 года супружеской жизни, 26 из которых – в Независимой Украине. Мы вместе со страной учились жить, любить, быть достойными и сильными. Мы – неотъемлемая часть друг друга.

Александра Порошенко: Раньше я очень часто играла для папы на фортепиано. Он слушал и мечтал. Прошли годы, и теперь он играет первую скрипку в стране. Я вижу, как напряженно он работает, чтобы сделать мечты миллионов украинцев реальностью. Чтобы сделать нашу родную страну современной и европейской, защитить и сохранить. Папа, я знаю, Украина победит! Поддерживаю тебя всем сердцем!

Евгения Порошенко: Все говорят, что я очень похожа на папу. Мы оба целеустремленные и всегда идем к своей цели. Я вижу, как ты переживаешь, когда смотришь новости с востока, и я переживаю каждый раз, когда ты едешь в АТО поддерживать наших защитников. Горжусь тобой. Люблю тебя.

"Ты — глава нашей семьи, любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твоей опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты — всегда успех и победа, теперь — это победы всей Украине. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути, возможно, именно поэтому судьба выбрала тебя быть лидером украинской нации в тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент", — сказала Марина Порошенко.

В свою очередь президент на своей странице в Facebook отметил, что тронут такими теплыми поздравлениями и поблагодарил членов семьи за то, что они у него есть.

Напомним, Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.

В 1989 году окончил Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.

25 мая 2014 г. на внеочередных выборах Президента Украины был избран Президентом Украины. 7 июня 2014 принял присягу перед украинским народом как Глава государства.