СМИ назвали причину массового отравления рыбой во Львове

Во Львове, по предварительным результатам исследований, причиной массового отравления рыбой стала находившаяся в ней сальмонелла.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что десятки пострадавших ели копченую скумбрию, купленную у одной и той же продавщицы на Привокзальном рынке города.

"В больнице сейчас — 58 отравленных", — говорится в статье.

Ранее в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что по состоянию на 6 утра сегодняшнего дня — 26 сентября — всего рыбой во Львове отравились 63 человека.