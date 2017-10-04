Тюрьма в Ирландии стала лучшей туристической достопримечательностью Европы

Лучше туристической достопримечательностью 2017 года по версии премии World Travel Awards стал остров Спайк в Ирландии, где размещается тюрьма.

Об этом пишет kp.ua.

Жюри, состоящее из представителей гостинично-туристического бизнеса, сочло остров более интересным, чем Колизей в Риме, Эйфелеву башню в Париже и Букингемский дворец в Лондоне.

Остров Спайк занимает всего 42 гектара площади. В VII веке здесь существовал монастырь, в XVIII веке здания переоборудовали для размещения военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников. Тюрьму закрыли в 2004 году.

В 2016 году здание бывшей тюрьмы реконструировали и начали пускать туда туристов. Помимо обычной экскурсии, каждый желающий может провести ночь в одиночной камере в блоке для особо опасных заключенных.

Экскурсия на остров, включая паром туда-обратно, стоит 18 евро для взрослых и 12 евро для детей. Есть дневные и ночные экскурсии.

Напомним, в отечественном туризме появился новый тренд — патриотические экскурсии.