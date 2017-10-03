Подробности смертельного ДТП на Ровенщине: джипом пользовался капитан полиции

В Ровенской области водитель элитного внедорожника сбил женщину на велосипеде и скрылся с метса происшествия.

Потерпевшая погибла, говорится в материале ТСН.

Впрочем, беглец не заметил, что на месте аварии потерял номерной знак с авто.

Оказалось, машиной пользовался капитан местной полиции. Он свою причастность к ДТП опровергает, хотя именно в его гараже впоследствии нашли ту же поврежденную машину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше пьяный украинец на грузовике протаранил легковушку, есть погибшие и пострадавшие.