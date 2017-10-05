Плотный ответный огонь. Под Докучаевском силы АТО заставили боевиков заткнуться

Сегодня, 5 октября, около 10:00 боевики ДНР начали обстрел из минометов и БМП наших позиций в районе пгт Новотроицкое (контролируемый силами АТО поселок в Волновахском районе, в нескольких километрах к западу от Докучаевска)ю

Об этом фонд "Вернись живым" сообщает на своей странице в Facebook.

По словам волонтеров, после обстрела контрольно-пропускной пункт Новотроицкое сразу прекратил работу ради безопасности гражданского населения.

"В течение нескольких часов бои продолжались в нескольких сотнях метров от КПВВ, в "серой зоне", где в это время оказались десятки мирных жителей и миссия ОБСЕ, которые пересекали границу. Около 12:30—13:00 бойцы 28-й бригады пресекли огонь террористов плотным ответным огнем", — отмечают они.

Опираясь на данные радиоперехвата, волонтеры сообщают, что враг понес потери, информации о погибших и раненых с нашей стороны пока нет.

Большую роль в сегодняшнем противостоянии сыграл коптер, который волонтеры доставили бойцам этих выходных. Аэроразведка быстро обнаружила вражескую технику и откуда именно ведется огонь. Мастерство и точность с нашей стороны не заставили террористов долго ждать.

Напомним, вчера, 4 октября, боевики 19 раз открывали огонь по силовикам, два воина ВСУ были ранены.