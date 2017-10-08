"Сигнал из Москвы". Филарет объяснил, почему прекратил диалог об объединении с УАПЦ

Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила диалог об объединении с Украинской автокефальной православной церковью из-за влияния на последнюю Москвы.

Об этом сегодня на брифинге в Черновцах сообщил глава УПЦ КП патриарх Филарет, сообщает УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос журналистов относительно вероятности объединения названных церквей, Филарет заявил, что на протяжении многих лет они намеревались объединиться для "укрепления украинского общества".

"Но трижды мы подходили к тому пункту, что надо нам объявить, что мы — единая украинская церковь. И они в последние минуты придумывали такие условия, на которые мы не могли согласиться. Условия эти шли не от них. Если бы они шли от них, то они в процессе диалога это выразили бы нам. А когда мы уже договорились об объединении, из Москвы был дан сигнал: поставьте такие условия. Поэтому мы теперь решили - никакого диалога с автокефальной церковью мы вести не будем. Потому что это диалог с Москвой. А с Москвой, конечно, мы знаем, диалог: покайтесь и возвращайтесь в Москву. Такого нам не надо. Мы независимое государство, а в независимом государстве должна быть одна автокефальная церковь, а не много", — сказал Филарет.

"Сейчас состояние такое — переходят из автокефальной церкви в Киевский патриархат отдельные приходы, и мы их принимаем. А с епископатом никакого диалога мы не ведем и не будем. И государство это поняло, что это голос Москвы", — добавил глава УПЦ КП.

Напомним, ранее Филарет объяснил, зачем Москве украинская Церковь.