Петриковка, борти и полесская вуаль. Где искать в Украине аутентичную экзотику

Представьте себя просвещенным европейским снобом или любопытствующим африканским туристом. Какую аутентичную экзотику будете искать в Украине? Подсказки — ниже.

Сокровища ЮНЕСКО: спасибо болотным травинкам и котам

Всего в получасе езды от Днепра есть такой райцентр — Петриковка, при въезде сразу встречающий 120-метровым забором со знаменитой петриковской росписью. Этот забор-рекордсмен, между прочим, разрисовывали всем селом. Художником в Петриковке является едва ли не каждый второй: кисточки и краски имеются почти в каждом доме.

Автобусные остановки, ларьки, школы и дома — тут многое расписано "петриковкой", в 2013 году включенной в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Многие объекты в поселке придуманы для позирующих туристов. Чего только стоит беседка-пысанка в петриковском стиле или знаменитая "луковка" ростом с человека?

Это дивное украинское искусство, известное с XVIII века, сегодня воспринимается как домашний оазис. Его мирные цветы успокаивают нервы и настраивают на лирический лад. А в основе росписи — изящные "луковка" и "кучерявка", символы жизни. Это фантазийные цветы, в природе не встречаются.

Создают их с помощью "рогозинки" (болотной травинки) и "кошачки" (кошачьей шерсти). Как объясняют местные художники: "Котов мы не стрижем, хвосты им — не режем! Осторожно выщипываем шерстинки на грудке, под лапками, за ушками". Благодаря тончайшим кисточкам и получается изящная роспись.

Петриковка — это исключительно растительные орнаменты. Их эволюцию можно рассмотреть в Центре народного искусства "Петриковка", где трудится более 40 мастеров, создавая шедевры народного искусства. Тут можно поучаствовать в мастер-классах, послушать увлекательную экскурсию и даже заказать эксклюзивную роспись вещей или интерьера.

"Поліський серпанок" — чудо-полотно, тонкое как дымка

На нашем теле все больше синтетики, и пусть убеждают нас продавцы, что за искусственными материалами — будущее, знатоки гоняются за рукотворными полотнами.

Наверняка вы обращали внимание на украинские наряды из тончайшего полотна в Музее Ивана Гончара, на выставках в "Мистецькому Арсеналі" или в Музее декоративно-прикладного искусства. Они созданы из "Поліського серпанку" — редчайшей чудо-ткани, ткачество которой пытаются возродить.

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В переводе с украинского "серпанок" означает "дымка", "вуаль". Об этом невероятно легком и нежном полотне писала еще Леся Украинка, увенчавшая Мавку тонкой вуалью в своей знаменитой "Лесной песне". Интересно, что первые письменные упоминания о "серпанке" относятся еще к 1565 году.

Одежду из этой тончайшей ткани носили только женщины — ее одевали в особые дни: на свадьбу, роды, в начале жатвы, на большие праздники. Иметь вещи, изготовленные из кисейной ткани, мечтали все, но по карману они были далеко не каждому.

А сделать такое полотно всегда было не просто. Ткали его исключительно из особого льна, который называли "лущик". Если для изготовления обычных домотканых тканей лен полностью созревал, то для "серпанка" его собирали, не давая коробочке с семенами начинать шелушиться. Только в этом случае могла получиться настоящая "дымка".

Секретов у создания этого полотна на Полесье много, но упомянем самый необычный: уже готовую ткань растягивали, используя… камни. "Серпанок" считали готовым, если сквозь ткань просвечивало солнце. Интересно, что, несмотря на свою прозрачность, полотно получалось очень прочным.

В начале ХХ века "серпанок" ткать перестали. Более ста лет никто не мог возродить это искусство, да и "лущик" в Украине сеять перестали с 1947 года — теперь его закупают в Европе и даже в Новой Зеландии. Но тех, кто хочет научиться ткать знаменитый "Поліський серпанок" это не останавливает.

В поисках дикого меда и бортников

На Ривненщине возрождают древнее ремесло — бортничество. Мало кто, читая эту статью, сразу объяснит, что же это такое. А представьте себе необычную картинку: высоко-высоко на дерево забирается пчеловод, чтобы собрать ароматный, неповторимый дикий мед... Это и есть иллюстрация бортничества, древнейшего этапа в развитии пчеловодства.

Чтобы собрать этого лакомства побольше, современные пчеловоды расчищают старые дупла или специально выдалбливают новые. Интересно, что в Киевской Руси бортничество имело большое хозяйственное значение и охранялось законами. Ясно почему: мед диких пчел невероятно полезен. Он созревает без вмешательства человека, в нем больше витаминов и микроэлементов, чем в обычном меде. Кстати, пчелы на свободе почти не болеют, у них повышенный иммунитет, что, конечно же, отражается на качестве продукта.

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Сегодня найти настоящий дикий мед в продаже — проблематично, но участие в проекте "Медовое коло" гарантирует дегустацию. Это новое туристическое аттракция будет запущена в 2018-м году. Присоединившись к "Медовому колу" можно будет путешествовать по маршруту протяженностью 300 км, через 30 населенных пунктов и побывать в самых диких местах Ривненщины, там, где и развивается лесное пчеловодство.

Маршрут можно пройти и проехать за три дня, используя велосипеды, лошадей и лодки. Украинское "Медовое кольцо" планируют включить в международный проект Greenways, популяризирующий велосипедные прогулки на лоне природы. Ну, а кому не терпится познакомиться с современным бортничеством — обращайтесь к пчеловодам Ривненщины: вам подскажут, где искать раритетный промысел.

Ковры Тернопольщины и Харьковщины: не забыть, помиловать

В селе Токи Подволочисского района Тернопольской области можно увидеть не только руины знаменитого Токовского замка в долине реки Збруч, но и уникальное собрание ковров Западного Подолья в храме Преображения Господня. Эта коллекция появилась благодаря обычаю дарить церкви свадебные ковры после смерти их владелиц.

Здесь можно посидеть на почти двухсотлетних паласах, пройтись по ним и внимательно рассмотреть зашифрованные в них символы. Вот, например, на свадебных коврах часто ткали бабочек — символ-пожелание яркой и легкой жизни. Все краски были натуральными. Например, вишневый цвет давали перетертые местные червячки, а желтый, оранжевый, серый — кора деревьев…

Оказывается, разновидностей старинных ковров — множество: залавные (их стелили на лавки-скамейки, а также увешивали ими стены и двери), похоронные (стелили под гроб), свадебные, церковные... И вот что удивительно: никто в церкви Преображения Господня уникальные ковры не считал.

На одном из раритетов выткан год: 1896-й… Как рассказывает Олег Щерба, хранитель коллекции, самые "молодые" ковры датируются 1920-ми годами, тогда их перестали ткать… Мастериц, умеющих создавать такой "хенд мейд" сегодня — единицы, но все-таки у ковров из села Токи есть будущее: их собираются возить по выставкам и надеются на возрождение промысла.

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А живущие на Харьковщине уже могут гордиться воссозданными шерстяными коврами с высоким наклонным ворсом — "коцами". Искусство их создания процветало с конца XVIII до начала XIX столетия в западных районах Харькова, а потом переместилось в предместья города. Эти тканые шедевры поставляли даже к императорскому двору.

К 1902 году коцарский промысел в Харькове приостановил свое существование: шерсть стала очень дорогой… Сегодня у этого материала такая же судьба, но тем не менее коцарство стали возрождать, и теперь желающие могут принять участие в мастер-классах по созданию уникальных ковров со своеобразным геометрическим рисунком.

Между прочим, коцы называют одним из самых загадочных слобожанских рукоделий и прочат им славу аутентичного бренда Харькова.

фото: pustunchik.ua, BBC Україна, aquatek-filips.livejournal.com, te.20minut.ua