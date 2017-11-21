В Китае робот сдал экзамен и получил лицензию на врачебную практику, опубликовано видео

Китайский робот Сяо И стал первым роботом, который сдал государственный экзамен и получил лицензию на врачебную практику. Робот справился с заданием, на которое отводится 10 часов, всего за час. Он набрал 456 из 600 возможных баллов.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, пишет Сноб.

Разработчики готовили Сяо И к экзамену целый год, загружая в его память информацию из медицинских учебников.

Тест он проходил под присмотром десяти экзаменаторов и не мог подсмотреть ответы в Интернете: Сяо И специально не подключали к сети.

Ранее в Китае робот-стоматолог впервые в истории провел операцию без участия человека: он самостоятельно поставил женщине два имплантата. Врачи только подавали ему инструменты, разговаривали с пациенткой и наблюдали за работой.

Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь робот Little Chubby, созданный для обучения детей, впервые "напал" на человека.