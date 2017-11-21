В Минздраве рассказали, кому из украинцев придется платить за визиты к врачам

Гражданам Украины, которые не станут подписывать "Декларацию о первичной медицинской помощи", придется самостоятельно оплачивать услуги медиков.

Такое сообщение сегодня, во вторник, 21 ноября, опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украны.

"Любая страховая система состоит из трех частей: сбор средств с населения, аккумулирования их в пул рисков и адресные выплаты за оказанные пациентам услуги. Медицинская реформа, принятая Верховной Радой, будет работать аналогично. Взносы собираются в бюджет через систему общего налогообложения, аккумулируются на казначейских счетах. Национальная служба здоровья Украины оплачивает медицинские услуги и лекарства, входящие в национальную программу медицинских гарантий. Это классическая солидарная система: неважно сколько вы тратите и платите налоги с потребления, вы все равно получите медицинскую помощь", - говорится в тексте.

Украинцы также получат возможность обращаться к специалистам узкого профиля по направлению своего семейного врача. При этом больные смогут самостоятельно выбирать и лечебное заведение.

К слову, медицинские услуги без направления из государственного бюджета будут оплачиваться только в случае обращений к гинекологу и психиатру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Верховная Рада проголосовала за медицинскую реформу.