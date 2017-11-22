Плотницкого меняют на Мугабе. В Сети троллят переворот в "ЛНР"

Новым главарем террористов "ЛНР" станет экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Так в соцсетях отреагировали на новость о перевороте в Луганске.

Отметим, что накануне центр оккупированного областного центра перекрыли люди с оружием. А вечером в Луганск вошла военная колонна.

Прямое включение из администрации главы ЛНР: pic.twitter.com/QF9m5kqpHr — Содомский лайк (@Mortis_Banned) November 21, 2017

Утащил из луганского паблика: pic.twitter.com/jFZEw3HCjX — Содомский лайк (@Mortis_Banned) November 21, 2017

За Плотницким вылетел самолет - Сирия согласилась дать ему убежище. Вместе с ним вылетают члены Кабинета министров "лнр" pic.twitter.com/27XxwKFTNQ — Козырь (@GeorgiyTuz) November 21, 2017

У Луганську під управління "МВС" підігнали БТР, будівлю оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. Схоже, Корнет вирішив "оскаржити рішення суду" про звільнення з посади міністра" — Чеширский кот (@Genrietttta) November 21, 2017

"Корнет Эленерский, надетъ ордена..." (с) — ІнфоВійська України (@i_army_org) November 21, 2017

Шутили про Луганду и Домбабве - и дошутились. В Луганске вооруженный мятеж, бтры, военные. ЛНР в одном клубе с Зимбабве теперь. pic.twitter.com/xBNPQZJXup — Денис Казанський (@den_kazansky) November 21, 2017

BRKNG: Плотницкий просит ввести войска НАТО для защиты ЛНРоязычного населения от ДНРоязычного населения — Гєпина допа Гнапа (@gnaptoiletpaper) November 21, 2017

Напомним, причиной переворота является конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и главой так называемого "МВД ЛНР" Игорем Корнетом. Пока неизвестно, чья возьмет, но российские СМИ написали, что Кремль стал на сторону Корнета.