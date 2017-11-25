Ученые выяснили, как силовые упражнения уберегают от старческого слабоумия

В США группа ученых из Колумбийского университета под руководством Эрика Кандела пришла к выводу, что силовые упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.

Органическое вещество связывает гистоны и участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков, пишет УНИАН со ссылкой на New Scientist.

Известно, что уменьшение концентрации RbAp48 в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной потери памяти при нормальном старении. Подавление гена, кодирующего соединение, у мышей приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.

Исследователи измерили уровни матричных РНК, которые являются продуктами 23 тысяч генов в тканях мозга человека. Анализируемые образцы нервных тканей извлечены из восьми тел (33-88 лет). Было подтверждено, что с возрастом ген RbAp48 становится все менее активным. По мнению ученых, поднятие тяжестей приводит к высвобождению белка из костной ткани, что позволяет обратить старческую потерю памяти.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней.