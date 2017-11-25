"Мы всё собирались выпить кофе". В Сети трогательно отреагировали на смерть известной журналистки

Коллеги трогательно отреагировали на новость о смерти известной украинской журналистки и телепродюсера — 45-летней Марии Адамской.

В частности, Катерина Ботанова в Facebook написала, что они "всё собирались выпить кофе", а Алексей Бобровников у себя на странице пожелал умершей хорошего коллектива в редакции, в которой она будет "работать уже в другом измерении".

Сергей Руденко написал, что новость о кончине журналистки "просто не укладывается в голове".

Анастасия Щербина никак не могла поверить, что женщина ушла из жизни.

Напомним, Мария Адамская работала выпускающим редактором на телеканале СТБ, редактором на сайте "Украинская правда", а в последнее время — продюсером на канале "ТСН", она скончалась 24 ноября, причина смерти — оторвавшийся тромб.