"Азов" сорвал показ советского фильма о летчиках, опубликовано видео

В Луцке представители "Азова" сорвали показ советского фильма о летчиках "Право на крылья".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальный корпус.

"25 ноября, в День памяти жертв Голодомора, бывшие офицеры советской армии собирались посмотреть фильм "Право на крылья", который был снят в 1970 года на военном аэродроме Луцка советским кинорежиссером Алексеем Габриловичем. Он повествует о быте авиационного полка истребителей-бомбардировщиков, который с 1948 года базировался в Луцке", — говорится в сообщении.

Однако в Нацкорпусе заявили, что не дали собравшимся поностальгировать.

"Сегодня они ностальгируют, а завтра поднимают флаги ДНР и прочего дерьма", — заявили в Нацкорпусе и отметили, что это оскорбляет память жертв голодоморов, которую отмечали 25 ноября — в день показа фильма.

Судя по видео, в зале собрались люди среднего и преклонного возраста, которые вступили в спор с националистами, называя происходящее "шабашем".

"В фильме идет речь о быте 806-го ордена Суворова 3-й степени авиационного полка истребителей-бомбардировщиков и цитата из анонса фильма, "стоял на страже мирного Волынского неба". Фильм организаторы показа нашли в российских архивах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве "азовцы" напали на офис партии Балашова и разбили корову.