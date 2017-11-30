Новые ПДД. Что изменится для водителей

30 ноября 2017, 06:05

Ужесточение правил дорожного движения и увеличение штрафов не гарантируют должную фиксацию нарушений.

С 1 января максимально допустимая скорость в городе составит 50 км/ч

Каждый день на дорогах Украины погибает примерно десять человек. За первые девять месяцев 2017 года – 2317 людей. Травмировано еще 27 тысяч. Такова статистика Министерства внутренних дел. Эксперты в области безопасности дорожного движения допускают, что цифры несколько занижены.

После резонансной аварии в Харькове, когда под колесами внедорожника погибли шесть людей, в МВД заявили, что готовы внести изменения в правила дорожного движения и предложить парламенту проголосовать за увеличение штрафов. Начали с ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. Поправка в правилах заработает с 1 января 2018 года. Далее – слово за депутатами. Зона их ответственности – возвращение на дороги видеофиксации нарушений и ужесточение наказаний.

Скорость – убийца №1

Мы бы сегодня, возможно, не писали о кровавых последствиях ДТП в Харькове, если бы водитель дорогого внедорожника Елена Зайцева не превысила скорость.

В Украине 39% дорожных инцидентов с тяжелыми последствиями происходит из-за превышения водителями скорости. Часто люди погибают в границах населенных пунктов, через которые проходят трассы международного значения.

Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик говорит, как важно было установить ограничение скорости в населенных пунктах в пределах 50 км/ч вместо привычных 60 км/ч. Доказано, если автомобиль движется со скоростью 30 км/ч, то большинство пешеходов, велосипедистов, остаются живы в результате ДТП.

"Высокая скорость увеличивает возможность возникновения аварии, - поясняет она. - При нестандартной ситуации у водителя остается меньше времени на адекватную реакцию. Если при движении со скоростью 40 км/ч для полной остановки необходимо 20 метров, то при 100 км/ч - 90 метров". Только представьте, когда водитель должен заметить пешехода в темное время суток, чтобы остановиться.

Правда, в МВД уже сделали поправку, что на некоторых отрезках дорог скоростная планка будет установлена не на уровне 50 км/ч, а 70-80 км/ч. В частности, на столичных проспектах Бажана или Победы. Это будет совместное решение органов местного самоуправления и полиции. Они же будут решать, уменьшать ли скорость движения, например, возле школ до 20-30 км/ч.

Лазейку в допустимые ненаказуемые 20 км/ч министерство предлагает сократить до 10 км/ч. То есть оставить возможность делать скидку на техническую погрешность приборов. Решение – за парламентом. Это он должен внести поправку в административный кодекс. Депутатам уже пояснили, что в Европе за такое превышение скорости на 20 км/ч предусмотрено существенное наказание: в Польше это 24 евро, в Испании – 100 евро.

Но одно дело – написать правила, другое – контролировать их выполнение. В случае со скоростью, это сложно. Полиция уже несколько лет не пользуется радарами и видеокамерами. То есть получается, водитель может гнать по городу даже со скоростью хоть 120 км/ч, но полиция его остановит только, если он нарушит другое правило, например, проедет на красный свет светофора.

Исправить положение может снова-таки парламент. Министр Арсен Аваков надеется, что в ближайшие две недели депутаты рассмотрят пакет документов по видеофиксации нарушителей правил дорожного движения и "письмам счастья".

Но вопрос видеофиксации должен быть решен не только на законодательном уровне, но и в финансовом поле. Так директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко говорит о необходимых четырех тысячах камер при имеющихся сейчас четырех. Их могут закупать как за бюджетные, так и за частные средства. Финансирование проекта будет прописано отдельным законом.

Кроме того, если депутаты услышат МВД, то  в Украине будет увеличено наказание и за некоторые админнарушения. В частности, за превышение скорости на более чем 50 км/ч предлагается ввести штраф 3400 гривен. Столько же придется платить, если водитель оставил место ДТП. В случае вождения без прав – наказание 10 200 гривен, повторно - 40 800 гривен.

Выпил – вызови такси!

Другая цифра сухой статистики говорит, что 10% всех ДТП в Украине происходят по вине пьяных водителей.

Да, в 2016 году были существенно увеличены размеры штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас административное наказание составляет 10 200 - 40 800 тысяч гривен, и предусмотрено даже лишение права управлять автомобилем в течение ближайших десяти лет.

Но, как и в случае со скоростью, достаточного внимания со стороны полиции к вопросу нет. Опять же, у нее просто нет полномочий выявлять нарушителей. Например, полицейские не могут устроить случайные проверки на дорогах. Количеством промилле в крови они могут поинтересоваться лишь в случае выявления признаков опьянения при остановке транспортного средства. А это может случиться в двух случаях: если водитель – участник ДТП или же нарушитель правил дорожного движения.

За ремнями безопасности

А вот чего пока нет в предложениях МВД, так это ужесточения наказания за вождение без использования ремней безопасности. Штраф в 51 гривну остается, как и не упоминание об обязательном использовании детского кресла.

Активисты общественной инициативы "За безопасные дороги" провели опрос, пользуются ли украинцы ремнями безопасности. Об этом рассказывает Олеся Холопик. Оказалось, что только 15% водителей Украины пристегиваются.

Одна из причин такой ситуации – дело привычки. Вторая – упомянутый уже неоправданно низкий штраф за нарушение. Для сравнения, если в Украине его сумма составляет менее двух евро, то в соседней Польше за поездку без пристегнутого ремня безопасности придется заплатить 23 евро. Чем дальше ехать в Европу, тем выше наказание: в Чехии –  77 евро, Франции – 135 евро, Испании – 300 евро. По статистике, в этих странах почти 100% водителей пользуются ремнями безопасности.

И вот почему. Холопик развеивает несколько мифов. Первый – на заднем сиденье пристегиваться необязательно. Ошибка в том, что люди не понимают, как при аварии пассажир с заднего сиденья может травмировать впереди сидящего, даже пристегнутого. Второй – на маленькой скорости пристегиваться необязательно. При столкновении на скорости менее 50 км/ч удар равен падению с четвертого этажа, при 70 км/ч – с седьмого. Третий – если есть подушка безопасности, то ремень не нужен. При ударе подушка движется со скоростью 300 км/ч, пристегнутый ремень позволяет смягчить удар.

Детское кресло в авто – это вид ремня безопасности. Сейчас его использование носит рекомендательный характер. Активисты предлагают не просто обязать всех пользоваться ими, но и ввести штраф в размере 1020 гривен, как и за не пристегнутый ремень. Пока такие рекомендации остаются лишь на бумаге. С лета лежат в стенах парламента и депутатские предложения штрафов – в размере до 340 гривен.

В свете фар

Почти ничего не сказано о планах профильного министерства в части безопасности пешеходов.

А между тем на трассах международного и национального значения пешеходные переходы часто не регулируемые. То есть в местах для перехода установлен предупреждающий знак, а на асфальте нанесена "зебра". Но при этом не секрет, что знаки у нас не работают, водители в общем потоке с более высокой скоростью, не сбрасывают ее. И дело не только в самих водителях, но и в конструкции дороги, которая при максимально допустимой скорости позволяет двигаться по ней значительно быстрее. Выход – устанавливать светофоры. Хотя и это не гарантия того, что жители, скажем, сел на трассе будут переходить дорогу в положенном месте.

Как вариант – провести мощную образовательно-разъяснительную компанию на государственном уровне среди жителей придорожных населенных пунктов. Например, об использовании жилетов со светоотражателями при переходе трассы Киев-Чоп. На ней, по статистике, каждый год погибает около 200 людей, травмируются – 650, большая половина из которых - пешеходы. Многие водители рассказывают, что в темное время суток не видно, когда люди перемещаются вдоль трассы или переходят ее. Тем более освещаемых переходов в Украине - единицы.

Уже доказано: использование светоотражающих элементов на одежде уменьшает риск наезда авто на пешехода на 85%. Человека с отражателями в свете фар водителю заметно на расстоянии до 400 метров. Применение флайтеров в Финляндии с 1980-х за городом и с 2003-го в населенных пунктах позволило снизить количество погибших людей на пешеходных переходах в темное время суток практически до нуля.

Поэтому если уж и говорить о глобальных изменениях для уменьшения смертности на украинских дорогах, то речь должна идти не только об ужесточении штрафов, но и инфраструктурных решениях, позволяющих уменьшить количество аварий, и активной информационной кампании о культуре вождения.

Татьяна Катриченко

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