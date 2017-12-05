Как выбрать тунику для офиса, и создать деловой образ

Для создания делового образа нужно выбирать модели сдержанной расцветки. Однотонные туники комбинируют с контрастными предметами туалета.

Выдержанный, неброский стиль вполне подходит для посещения офиса. Например, вязаную тунику светлого оттенка можно легко скомпоновать с узкими брюками черного цвета.

Вязаная туника – длинная и короткая, с чем сочетается

Каждый отдельный предмет гардероба должен сочетаться с остальными частями облика. Короткая туника прекрасно сочетается с:

широкими брюками;

мини-юбкой;

летней длинной юбкой;

строгой юбкой-карандаш;

классическим пиджаком;

кардиганом.

Длинные вязаные изделия красиво смотрятся, если в ансамбле с ними идут:

строгие классические брюки;

легинсы;

плотные колготки;

водолазки.

Дополнительно следует подобрать аксессуары, точно подходящие к случаю. Тонкий поясок привлечет внимание к "осиной" талии деловой дамы. Шифоновый шарф или цепь с кулоном можно одеть в качестве обычного украшения. Однако если туника имеет несколько цветов, лучше дополнить образ браслетами или серьгами.

Какую обувь подобрать для туники

Зимой удлиненную тунику носят с высокими ботинками или сапогами на высокой платформе, либо каблуках. Низкая обувь с плоской подошвой зрительно уменьшает рост женщины.

Летом к короткому вязаному платью-тунике, наоборот, нужно подбирать обувь без танкетки и каблуков. Балетки, сабо, босоножки на сплошной подошве являются удачным дополнением, так как визуально удлиняют ноги.

Какие цвета модны в этом году

В нынешнем сезоне тенденции отмечены неоновыми, травяными, кирпичными цветами, оттенками бордо. Но стилисты, вопреки модному веянию, советуют выбирать тон, максимально подходящий под настроение. Ведь каждый человек – индивидуален, и цвет, который идет одному, может совершенно не нравиться другому.

Спокойные однотонные цвета никогда не выходят из моды. В этом году актуальными остаются:

Черное классическое изделие. Строгий, базовый и самый универсальный вариант. Как нельзя лучше подходит в качестве повседневной одежды для активных дам. Туника серого цвета. Смотрится очень стильно, строго, но, в то же время, нейтрально. Смело можно приобретать вещь крупной или мелкой вязки. Бежевая или голубая туника придется кстати летом и зимой. Узоры вязки придают изделию легкость, воздушность. Самый нежный цвет – белый. Женщина, облаченная в вязанную белоснежную одежду, запоминается своей утонченностью.

Привлекательность вязаных изделий

Большим спросом пользуются вязаные вещи. Вот уже несколько лет в тренде туники: короткие и длинные. Эксклюзивная вещь ручной или машинной вязки, похожая одновременно на платье и удлиненный свитер, способна подчеркнуть достоинства своей обладательницы, и скрыть недостатки. Подбирая наряд, следует учитывать свой рост, размер бедер и телосложение в целом.