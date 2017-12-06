Новые потери врага: за неделю на Донбассе уничтожены 10 оккупантов

За прошедшую неделю в зоне АТО на Донбассе подтвержденные потери противника составили 10 человек.

Так, потери понесли подразделения противника в оккупированных Горловке, Донецке, Макеевке, Новоазовске, Луганске и Брянке, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в Facebook.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за последнюю неделю ноября в зоне АТО на Донбассе террористы понесли ощутимые потери: были уничтожены 34 боевика, ранены — 22.